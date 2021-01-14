小英總統連任時將成立數位發展部（簡稱數位部）當成政見亮點，然泛綠立委對部會組織、執掌有異議，迭有批評聲浪，乃至行政院遲遲無法定案。追根究柢，還是大家知道數位世界已經來臨，但對於該如何因應，以及該以怎樣的政府制度去治理，仍莫衷一是。

行政院稱數位部將整合資訊、資安、電信、網路、傳播等五領域，並整併NCC、行政院資安處、交通部郵電司、經濟部工業局、資策會、國發會等單位業務及人事。光看這樣的構想，就知道數位部應會步NCC後塵，不僅不會輔助數位產業發展，反而可能搞死產業。為什麼？因為還是同一批人主事，換湯（單位）不換藥（腦袋）。

從最近幾件政府決策即可知官員們還停留在前新冠時代。首先，台固媒體於去年10月宣布以自有網路供消費者連接網際網路，收看電視頻道。NCC立馬發函給業者，稱疑似有線電視服務，非經許可不得提供。NCC拒絕新服務的原因很簡單，怕其他有線電視業者依樣畫葫蘆都改以網際網路傳輸，就再也不受《有線廣播電視法》規管，形成空有法令卻無管理對象，頓失權威。

其次，政府在前瞻基礎建設中編列155億獎勵5G布建，卻又便宜行事，竟規畫以各電信業者的5G標金比率作為分配基準，等於幫業者打折，無疑破壞拍賣的競價機制，亦給業者不良暗示：未來業者競標時可以無上限抬價，因為買貴了，政府還會退差價。如此一來，拍賣制完全失去功能，政府也喪失了公信力。政府如果覺得頻譜標金太高，不利於業者後續建設，應檢討其拍賣設計，例如加鎔斷機制，在過熱時停止競標，而非直接退差價，硬生生搗毀拍賣制度。

最後，內政部欲推動數位身分證，將各機關所蒐集之個資強行整合，引起各方疑慮，連新竹市都停止試辦。這不是政府宣導不夠，而是民眾警覺政府想要掌握他們的數位足跡，成為「數位老大哥」。個資乃數位產業的命脈，政府不思在民眾隱私、公益及商業利益間求取最大公約數，讓民眾自行決定個資整合與揭露的程度，只一昧從公務便利性及掌控性思考，這又跟民進黨政府最喜歡批判大陸扼殺人權的數位監控何異？

數位部的構想完全無視數位產業早已從資訊、電信或傳播的垂直分野，轉成平台、服務與數據的水平競合。數位部未來要處理的課題除了資安外，還有個資保護、數據與演算法的管理及平台服務的壟斷，唯有具前瞻思維及治理能力的官員才能駕馭。

儘管民進黨政府靠網軍維繫支持度，我卻沒有看到可堪此任之人，浮在檯面上的要不是標榜數位的公關師，就是因循守舊的僚吏，數位部注定失敗。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）