為了彌補無法親自來台訪問的缺憾，美國駐聯合國大使克拉芙特14日上午特地與蔡英文總統舉行視訊會議。根據總統府公布的資料，雙方「就台灣國際參與、台美深化合作、民主理念共享、教育資源交流等相關議題進行深度對話」。

雖說美國是台灣最重要的國際支持力量，也是穩定台海關係不可或缺的支柱，但蔡英文政府過去4年對川普政府亦步亦趨的作法，不僅傷害台灣在台美雙邊互動的自主性，亦因川普政府在美陸關係激起的仇中敵意，使得台海緊張情勢更難有緩和的轉圜餘地。面對有心改善美陸關係的拜登團隊，未來的台美中三邊架構將有一番波折，蔡政府切莫輕忽。

事實上，美國一向力挺民主台灣，因為這攸關其西太平洋區域的戰略安排，只是不可能逾越華府行之有年的「一中政策」，民進黨藉由拉抬台美互動來彌補外交政策的挫敗，甚至誇大其實效，只為了討好國人，反而誤判國際情勢動態。

蔡政府再三聲稱，開放含萊克多巴胺的美豬進口，是為了解除台美經貿談判的障礙。結果呢？即將卸任的美國貿易代表萊海澤日前就坦言，任內沒有足夠時間走完台美談判程序，且「台灣與美國有龐大的貿易逆差」尚未解決。可見得蔡英文片面決定解禁萊豬進口，不僅沒有獲得美方貿易代表的正面回應，反而讓台灣失去談判籌碼，這正是她誤判美台關係達到最好狀態，所以川普政府必然回報的苦果。

要知道，台美經貿談判已停擺4年，連恢復協商的跡象都沒有，蔡英文怎有自信能藉解禁萊豬說服美方坐上談判桌呢？美國國務卿蓬佩奧抓準民進黨炒作仇共的執政節奏，刻意讓衛生部長阿札爾及國務次卿柯拉克來台，還說雙方得以利用「台美經濟對話」促進雙邊合作，卻絕口不提台美自貿協定的協商。民進黨好大喜功的性格在此表露無遺，絲毫沒有對外談判的整體策略，只為了激怒中共而甘願被美國牽著鼻子走，這與自取其辱有何差別？

就像這次蓬佩奧片面取消「美台交往準則」限制的決定一樣，蔡政府該以「樂觀看待但不過度期待」的態度來面對，畢竟這項決定是否會遭新任國務卿布林肯忽略或擱置，都在未定之天，我方應耐心等候。

許多台美官方互動早已跳脫上述準則之限制，像是沈呂巡代表在2014年到美國赴任時，隔日就進入國務院與亞太助卿會面，何況蔡政府的國安會祕書長李大維也曾與時任美國國安顧問的波頓在華府會晤，更不用說克拉芙特與我國駐紐約辦事處處長的午餐之約。因此，該限制能取消當然最好，但決不再是台美關係的阻礙，端賴雙方如何看待彼此情誼。

回想11月初的美國大選，當時的民進黨暗許川普能連任，結果事與願違，蔡政府的手足無措都被看在眼裡。很明顯的，拜登一時之間雖難擺脫美國國內敵視中國大陸的政治壓力，但其對中政策勢必會以務實的立場進行。還未能從川普抗中氛圍脫身的蔡政府，難道不該順勢轉彎調整政策了嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）