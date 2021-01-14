桃園某醫院出現醫護染疫，中央疫情指揮官陳時中對洩露防疫資訊者的因應態度是否有雙標，引發高度討論。

在中央流行疫情指揮中心尚未發布相關資訊前，名嘴周玉蔻已提前在廣播節目中披露有醫護染疫等資訊；桃園市長鄭文燦也以開記者會方式直接「對號入座」，他還曝光確診護理師的足跡。

之前台北市長柯文哲公布集中檢疫所被K，台北市議員徐巧芯揭露確診者足跡，指揮中心惡言查處，這回，對周玉蔻和鄭文燦明顯且明確違反指揮中心規定的做法，陳時中僅輕言帶過，說「相信他們並無惡意。」難道他的意思是說之前公開相關資訊的人是有惡意嗎？

陳時中不但有嚴重的雙標問題，更糟糕的是，他還在14日上周玉蔻主持的廣播節目。對提前洩露防疫敏感資訊的周玉蔻不置一詞，已經很值得商榷，竟然在爭議高峰時，以上節目的方式刻意公開力挺，陳時中到底有沒有是非？

陳時中的政治立場眾所皆知，但他要知道，自己是全民的防疫指揮官，並非民進黨專屬，更非民進黨人的御用防疫門神。陳時中的一言一行必須要秉持公平公正原則。然而，他一路以來，遇到綠營政治人物或是親綠媒體人就轉彎，如此偏差錯亂，正一點一滴消耗了他所累積的信賴資產，民眾越來越難信任防疫指揮中心，這跟陳時中越來越不掩飾的「政治防疫」，有很大的關係。

這回，面對外界的批評和指責，陳時中故技重施，說自己最近被疫情、健保、食安這三支箭，「射得有點痛」。這三件事是近期民眾最關心的課題，也是民進黨政府的重要挑戰，陳時中或許如柯文哲所說的，人在江湖、壓力很大。

然而，陳時中如此討拍，只是凸顯民進黨乏人可用，或者是陳時中個人偏愛大權獨攬的性格，否則，這麼重要的三件大事，為什麼非要全部重重壓在陳時中一個人的身上不可？就像之前陳時中冷血拒絕「小明」回台時說，自己選擇的國籍後果要自負，這個三合一江湖既是陳時中自己的選擇且扒著不放，他就得承擔。

如果他累了、做不來、扛不住，應該讓他的長官知道，看是不是某些任務可以換手，難道民進黨就沒有其他的人可以用了嗎？陳時中不要高高在上做指揮官時很風光，穿著花襯衫到處作秀、上時尚雜誌封面、在小巨蛋跟藝人K歌，被批評了就使出「悲情牌」，告訴大家他做得很辛苦。

陳時中確實很累，但他習慣政治算計、遇事總是雙標、對待藍綠有明顯的分別心，這些跟累不累、辛不辛苦有什麼關係？這是一個人的素養和品格問題。

台灣防疫做得不錯，然而，必須誠實的說，正因為有陳時中這樣一位政治立場高於人道考量的防疫官，台灣不少民眾也在不知不覺中被教育和訓練得更習慣以政治立場，做為研判與疫情相關資訊甚至所有事物的依據。新冠疫情總會過去，但民眾的某些偏見已經形成，如果讓台灣失去了平等善念，就令人遺憾了。

（作者為作家）