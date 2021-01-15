全國第1座眷村民宿2020年已掛牌營運，共有7戶業者領到地址門牌。高市文化局與軍方代表到場參觀古早風裝潢，彷彿回到早年眷村時光。國防部政治作戰局軍眷服務處長張榮順說，文化保存不單是硬體的修復，而是讓國人可體驗早年的生活。

張榮順與高雄市文化局代理局長王文翠、多名業者參與掛牌儀式。王文翠參觀比照昔日的地磚浴缸等設施，她說，她家浴室以前就長這樣。張榮順表示，這浴室算不錯的了，是有錢人才會有的設備。

過去全國曾經有886個眷村，目前僅剩30多個；高雄是唯一擁有陸海空三軍眷村與基地的地區，高雄從2014年起推動「以住代護」系列計畫，至今已經媒合121戶進住左營建業新村與鳳山黃埔新村，展現「眷村因住而生、因住而活」的價值理念。

王文翠表示，眷村民宿計畫要感謝所有權人國防部政治作戰局，國防部與高雄市聯手為眷村保存共創里程碑，讓民宿的收益可以挹注眷改基金，解套過往不得營利的限制。加上民宿管理辦法修正，文化資產可作為經營民宿的主體，眷村民宿開啟文化保存推廣的新頁。

張榮順說，文化保存不單是硬體的修復，而是要讓民眾可以體驗早年的文化；透過民宿，體驗眷村生活，且部裡長官也很支持，雖然起頭很難，但希望大家多支持國防部，讓推升文化保存工作能更具成效。這只是一個開端，希望未來能有更多合作機會，在左營區合群新村有更多合作。