台北市長柯文哲接受電台訪問，指曾和日本前首相安倍晉三胞弟岸信夫聊到日本核食問題，對方說總統蔡英文在第一任期就答應日本開放核食了，卻沒有解決，2018年公投時民進黨政府也不肯辯護，讓日方相當生氣。

總統府發言人張惇涵回應表示，政府部門必須尊重公投結果來依法行政，蔡英文於公開場合或非公開會面的態度都一致，沒有所謂的私下承諾。

好一個「尊重公投結果、依法行政」，不過，2018年公投結果，可不是只有「禁福島核食」這一樁，比如說公投通過「婚姻限定一男一女」，最後民進黨政府通過「同婚專法」《司法院釋字第748號解釋施行法》，大玩文字遊戲之能事，可有一絲尊重公投結果？

再比如說公投結果「以核養綠」，允許核電設備2025之後繼續運轉。民進黨政府寧可冒險讓老舊的核一、核二延役，也不願讓重啟核四有任何機會，把核四燃料棒全數拆運出國，只為奉行民進黨「2025非核家園」的神主牌，又哪來的依法行政呢？

深怕重蹈2018大選綁公投覆轍，硬把公投法與大選拆開修成「鐵籠公投」，民進黨政府大玩雙標，玩弄日本人、台灣人感情，還好意思說尊重公投結果、依法行政？