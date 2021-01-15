進入新的一年，回頭檢視蔡英文總統第二個任期就任以來，全民抗疫的成果斐然。但是，沒有被注視的則是當65歲以上的人口，超過總人口比率14％的高齡社會門檻之餘，蔡總統所提出「長照2.0升級版」，成為台灣社會的新常態。但兩個值得重視的問題是：方向正確嗎？而升級和加碼，錢有用在刀口上嗎？

老人長期照顧是跨黨派的長期性政策，第一個十年計畫是從陳水扁總統任內的2007年開始推動，在歷經馬英九總統（2008-2016）的執政，於蔡總統第一個任期進入所謂「長照2.0」的階段。蔡總統就此在2019年11月23日於花蓮，正式提出「長照2.0升級版」，將衛生福利部「一鄉鎮，一日照」的政策，向上推升到「一個國中學區，一日照中心；一個鄉鎮，一住宿機構」。由於廣設日照中心和住宿機構，意味著政府必須投入更多的預算，總統在當時也同時昭告國人：「下一個四年」，長照2.0升級版的總經費，將從50億元提高到400億元。

前述的政策宣示，好消息是：預算經費變多，有錢好辦事。然而，壞消息則是：台灣少子化導致總人口數持續減少，但老齡人口卻快速增加，不但多數集中在都會地區，其中的女性比例也在升高當中，她們的需求與男性有什麼不同？是政府在廣設日照中心和住宿機構之時，必須正視的新課題。

此外，如果長照2.0升級版的經費足夠，則在都會地區廣設日照中心和住宿機構，還會面臨另一個更為無解的長照難題是：長輩們不分城鄉、不分性別，都希望能夠「在地老化」。

依據中研院2020年12月出版「人文及社會科學集刊」，針對「台灣縣市別長照需求之中長期推計及趨勢分析」，在未來四十年，北部和中南部地區所需要的照護服務與人力資源，將是現有數量的三到四倍，而其中對於在地老化需要之人數，約是照護機構需要的一倍。如果將該研究對照衛福部「老人長期照顧機構與安養機構可供住進人數」，則政府所提供住進機構的資源，只達到四十年後，2061年推估的13.14％。

換言之，這樣的研究數據說明，蔡總統所允諾預算資源的投入，將是「不患寡，而患不均」，而這樣的不均，卻是都會地區需要更多的資源，其原因就在於老年長輩需要的是「在地老化」。在城鄉差距愈來愈大的情況下，長照2.0升級版想要做到「一個國中學區，一日照中心；一個鄉鎮，一住宿機構」，廣設日照中心和住宿機構的政策思維，將會變成是本末倒置。

目前六都以外的縣市，只有彰化縣的人口超過百萬，在西部偏鄉和東部與離島，各鄉鎮學生人數很少的國中（與迷你小學）的現況下，更多的政策資源反而應該挹注到都會地區，而不是鄉村地區。六都因為長輩人口的比例高，而且希望「在地老化」，住在家裡的話，則他們需要的未必是硬體的日照中心和住宿機構，而恐怕是如何減輕對於子女照顧的家庭負擔。

首先，醫護人員定時的到宅，無論是臨時性的看診，抑或是例行性的抽血檢驗與其他基本的檢查，以及定期的接送到醫療機構進行健康檢查；此其中，失能或部分失能長輩們的日常生活需求和醫療服務照顧，將事關中高齡子女能否持續在工作職場打拚，更可能讓現有職場的成熟人力，必須返家照顧更年長的父母親。其次，如果是獨居的長輩們，則還需要定時的電話簡單問候，里長或社區和公寓大廈管理委員會相關建制內的敦親睦鄰，到宅的送餐服務，還有社工人員定期的訪視探望。再者，行政院應該摒棄政黨的歧見，以充足的預算資源，協助縣市政府挹注在針對現有長照對象的普查；特別是，透過十年一次的人口普查（例如109年，去年的人口及住宅普查），在建立長照資料庫的同時，也分門別類的歸納長輩的需求，例如：家庭成員的互動狀況型態和情緒照顧需求、嘗試結合現代科技（VR／AR）與長輩的室內／社區／親子活動型態、結合社福組織團體，還有具備相關領域背景的志工，協助並融入在地的公共事務。

最後，因為人口密集的關係，要營造樂活的友善環境，都會地區在距離上與資源上，都占有優勢的地位。至於鄉村地區，因為老齡人口的分散，意味著是由傳統的家庭，承擔著照顧長輩的責任。就此來說，就算有中央和地方政府的資源做後盾，長照2.0升級版的廣設日照中心和住宿機構，是否符合民眾需求，則有待商榷。

從蔡總統提出「長照2.0升級版」到現在超過一年的時間，因為新冠疫情的關係，大家都暫時忽略了老人長照的政策課題。在高齡化和少子化蔚為不可逆轉的趨勢，則「滾動式的檢討」政策的方向和預算的挹注，是後疫情時代不能迴避的課題。

(工商時報)