「以核養綠」公投，獲得近600萬民眾支持，廢除了電業法中2025年達成非核家園目標的條文；但政府說法律複決公投案的通過，不代表政府需要改變即定的政策；也就是說，管它法律有沒有要求，政府不積極作為，核三廠二號機於2025年停止運轉後，國內將沒有核電廠。民進黨政府從來沒有將核四廠商轉列為電源規劃的選項，核四廠投資的2849億元終將成為負債，但台電實在不知道該如何處理這筆幾乎與公司資本額3300億相當的呆帳，只能知法犯法，在財報中不反映真實營運情形，違反商業會計法的將核四列為「在建工程」。經媒體批露，經濟部長王美花於12月28日的說明，居然是「明年8月份仍有核四的公投案，才會將核四繼續當作資產維護，須等到公投完畢、情勢明朗化後，才會決定核四資產如何認列」。經濟部作為國營台電公司的主管機關，無法對媒體及全國民眾交代，核四商轉公投成為經濟部長黔驢技窮的遮羞布。

「以核養綠」公投尚未投票前，沒有法律或行政命令依據，台電將核四廠的燃料分批運往美國，燃料帳面價值81.6億，運費7.3億，拆解費27.6億，其他費用0.35億。若核四商轉公投通過，要花近百億購買燃料，民進黨政府自認要對支持者有個交代的決策，浪費公帑近200億。核四商轉公投成案時，核四廠一號機的燃料仍在廠內;即然知道公投箭已上弦，為什麼還要繼續運出，那時候為什麼沒有想到核四公投後再說，騙子。

推動「非核家園」，民進黨喊出能源轉型的口號，2025年時，再生能源、燃煤、燃氣的占比為20%、30%、與50%。為了快速發展再生能源，高價吸引外商投資, 全民要支付兩萬億元購買風電！就算這些離岸風機能夠如期完工,而氣候也正常的狀況下，全台所有風機一年的總發電量是242億度，只比核四發電量212億度多30億度，更荒繆的是這些風機夏天幾乎無法供電，系統還要建構更多的備載機組。贊成核能的人,從不反對發展再生能源,但反對暴虎馮河與不計代價的再生能源。電網依賴50%的燃氣發電, 除燃料能量密度低，運輸儲存都大費周章外，其價格又極其不穩定，大量使用，會衝擊供電與發電成本的穩定。

由於林口與大林數部大型燃煤機組陸續商轉，這兩年的供電情況還算平穩，但核二廠兩部超過100萬瓩機組的運轉執照將於2021年年底與2023年3月到期，這兩部位於北部基載機組的替代電力在哪裡？天然氣接收站的進度落後是最大的隱憂，而再生能源發電設施的興建進度也不如理想。電業法第91條規定「中央主管機關應就國家整體電力資源供需狀況、電力建設進度及節能減碳期程，提出年度報告並公開」。能源局應該每年針對前一年電力使用與建設實績，提出未來數年的電力規劃。能源局107年與108 年提出的報告，已是無法自圓其說的胡言亂語。109年應該提出的108年報告到現在還沒有看到，這回連掰也掰不出來了。政府又在公然違法，違法的原因依然是黔驢技窮。

溫室效應氣體的排放將造成地球的氣候危機，減碳已是球的共識。根據網頁資料，目前設定「碳中和」具體時間表的國家已有29個，包括美、法、英、德、日、中、南韓…等，大部分的國家設定的年限是2050年。達到「碳中和」，必須依據主客觀條件，務實地以科學為依據規畫能源政策。核能電廠發電時不排放二氧化碳，是無可爭論的事實，幾乎所有訂出時間表的國家，都評估了核能可扮演的角色。日本、荷蘭、英國、加拿大、韓國政府已將核能視為達到碳中和目標的主要工具。歐盟在綠色新政中，也在考量核能。「碳中和」承諾將是參與國際合作的入場券，比強迫民眾吃萊豬有更大的影響。民進黨政府堅持非核家園政策，將如何與國際的減碳趨勢同軌，蔡政府遲遲未給一個說辭。恐怕還是老問題，以非核家園為前題的能源政策，造成黔驢技窮。

「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人正在燈火闌珊處」。懸崖勒馬，放棄非核家園的意識形態吧！8月18日「核四商轉公投」，全民為你找下台階。

（作者為以核養綠公投共同發起人）