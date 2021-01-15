美國國會遭川普總統支持者闖入大肆破壞後，民主黨開始布局罷免及彈劾川普，包括共和黨參議院黨鞭麥康納等部分人士，私下也贊成彈劾川普，兩黨政治人物當然有各自的利益盤算，但最諷刺且最不堪的是，拜登的就職大典需要如臨大敵般的兵力布署維安，美麗的國度瞬間成為「香蕉共和國」。

香蕉共和國是政治學上一個非正式的代名詞，是指長期受外國勢力介入，導致政治紛亂和經濟不發達的國家，而創造出香蕉共和國的正是美國。中美洲在十九世紀脫離西班牙獨立後，以栽種香蕉等農作物為經濟命脈，美國企業家則利用修築鐵路之便，大舉在中美洲圈地種植香蕉，所以中美洲有了香蕉共和國的暱稱，其中最著名的兩家美國公司分別是「聯合水果公司」和「標準水果公司」。

他們為了維持在當地的利益及勢力，以門羅主義合理化他們的行為，大肆介入各國的政治和經濟，甚至可以決定總統人選，例如瓜地馬拉第一位民選總統阿本斯，計畫將閒置的香蕉園收歸國有，隨即被政變流亡海外。上個世紀由於美國的強勢介入，加上冷戰的國際氛圍，中美洲基本上沒有民主制度可言，亦即，經濟利益控制在服從美國的家族手中，美國掌握各國的政治走向，壓制反對勢力，尤其軍事干政如家常便飯，像是薩爾瓦多甚至發生教會人士遭軍隊殺害的憾事，所以至今中美洲仍處於政治灰暗，落後貧窮，犯罪率高，都和美國長期的干預有直接的關係。

自從美國大選確定卻遲遲無法落幕以來，朝野屢屢將只會發生在香蕉共和國的大選鬧劇，比喻在川普競選團隊接二連三的荒謬行徑上。川普始終宣稱民主黨作弊，偷走了大選選票，假設川普的指控是真的，更凸顯出他不是無能，就是無心，因為一位擁有全世界最大權力者，卻無法阻止史上最有系統的作票罪行，事後亦拿不出確切的作弊證據，這不是無能無心，那是什麼？

川普從承認須要為國會動亂負部分責任，到隔天反口說其言詞無不當之處，亦即，川粉在他的指示下攻入國會是有正當性的。當眾議院通過對川普第二次的彈劾案後，他立馬發表反暴力與違法的談話，相信有理智的美國人，可以判斷事實的真偽，可悲的是，號稱最民主的美國，竟有一位最不守法的總統。原本象徵民主、自由、法治的美國，是許多人嚮往移民的地方，曾幾何時，新冠疫情使她成為人間煉獄，自大的總統讓她無法可循，極右人士令她不再是希望之地。

拜登將要領導的美國，對內是一分裂的社會，對外是一個分歧的國家，他要如何團結美國，化解盟國的積怨，是他未來四年最大的挑戰。

（作者為致理科技大學副教授）