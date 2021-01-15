不來了！原定1月13日率團赴台的美國駐聯合國大使克拉芙特臨時放了台灣民進黨當局的鴿子。有人認為：「這背後一定不簡單。」

對民進黨當局而言，原本的行程規劃美好，克拉芙特將與蔡英文等人會面，就 「國際參與及聯合國事務」、「提高美台互信」等與台方進行交流。見獵心喜，認為機不可失的民進黨政客，在此事上高調與美方眉來眼去。

然而，美國國務卿蓬佩奧倉促上演「最後的瘋狂」、取消美台官員交往限制才沒幾天，美方就又倉促終止高官訪台。

這讓那些滿心歡喜的綠營人士又被打了臉。

第一、其實，民進黨當局的複雜心態絕非滿心歡喜所能概括。

有人覺得，蓬佩奧等反華政客的把戲，根本就是離職員工挾怨報復，民進黨當局對美政權過渡之際的友台動作，進退兩難的尷尬立場暴露無遺。畢竟，就連美國國務院內部幾位過去駐台代表都出現了反對聲音，認為取消美台交往限制是未經妥善審視就做出的決定，下屆美國政府是否會延續該決定仍然存疑，並在外交官員即將下任前的訪台之舉有違外交常態。

但即便心裡能看穿蓬佩奧之流「最後的瘋狂」，民進黨當局卻仍被吃定。面對克拉芙特赴台，民進黨當局完全屈從，就像對萊豬政策的態度一樣。

近年來，美國通過支持台灣參與所謂的國際空間等惠而不實的姿態，讓台灣當局對美國的各項要求言聽計從，失去討價還價的餘地，最後只能卑微地順服美方而無從脫身。

克拉芙特的台灣行，是本屆美國政府在離任前對中國採取強硬態度的最後虛張聲勢。在中方的堅決反對和歐洲諸國外長拒見蓬佩奧之下，試圖狂炒美台關係的美方政客終於冷靜了下來，不但訪台沒了，蓬佩奧的歐洲行也被迫取消。

弦拉滿，卻放了空箭。這讓台灣民進黨當局怎麼接？

第二、古人言：塞翁失馬，焉知非福。如果認為民進黨當局只有高調眉來眼去的媚姿，那就未免太天真。原先局面是台灣尷尬接待美國高官畢業旅行。畢業者，即將下台一鞠躬。旅行到台灣，除了送溫暖，必然還有現實的枱面下要求。

克拉芙特來台享受高規格接待，除了豁免檢疫隔離，台灣不跟美國買點煤什麼的似乎說不過去。 看似高大上的訪台為何和煤炭扯到一塊？一語道破天機：克拉芙特家人有深厚的煤炭背景。

軍用武器、美豬美牛與這回很可能的煤炭，都是保護費大禮包的必然之選。可是美國政府馬上就要換屆了，台灣當局尚未摸清新政府的脾性和底細。美方對台政策必然存在變數。 對美做小伏低慣了的民進黨政壇精算師，當然也要新歡舊愛兩不得罪。

為此，民進黨當局刻意放出風聲說「克拉夫特訪台是美方主導」，意在撇清自己，為討好下屆拜登政府留點餘地。美國高官訪台未能成行，反而給某些人解了套，長長地呼了一口氣。

三、訪台被停的真實內情到底是什麼？撇開浮詞，這再度說明「政治是可能的藝術，政治可以把不可能變成可能，也可以把可能變成不可能。」

翻譯一下： 我們看到的只是結果，過程中的政治博奕一定存在，而博奕的根本取決於實力和決心。

《中時電子報》1月12日刊文稱，要解決台灣參與國際事務的問題，不是光靠美國就有答案，大陸才是關鍵。更何況我們從未見過美國在世衛大會或聯合國大會帶頭提案，反而「需要努力幫美國找出不主動提案的理由。」

在媒體眼中，克拉芙特訪台就像瞬間絢爛的煙花。去年美國高層官員接連赴台，大陸軍機繞台已是常態，如果繼續如此下去，台灣安全還要付出什麼代價？

還好克拉芙特沒來，煙花還沒放。否則引火燒身，可是值得？

（作者為大陸作家）