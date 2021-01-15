台灣出現醫護染疫事件，前衛生署長楊志良日前在政論節目中指出，如果他是該醫院的院長，會將那名醫生開除。此言一出，讓民進黨彷彿撿到槍，從總統蔡英文、衛福部長陳時中到網軍，全都動起來了。

「北市醫師工會」強力抨擊，認為楊志良的發言是不尊重專業，該名新冠確診醫生已是受害者，怎麼還去苛責呢？接著便是民進黨政府、側翼網軍的砲轟圍剿。

蔡英文在臉書上發文表示，此時此刻不需要政治口水，不需要急著譴責醫護人員，用風涼話來打擊前線士氣；陳時中則認為醫師插管都有照SOP進行，他還溫情喊話，「希望醫護人員不要氣餒。」

然而，如果仔細看過該段政論節目，就會知道上述「護醫說」，都誤解了楊志良的本意。

楊志良認為那位醫生該開除，是因為警覺性太差、太大意，在插管有噴出後，竟未通報醫院，也沒有進行自我隔離，而後還跟著友人四處趴趴走，擴大了風險。

雖然楊志良認為這位醫生可能有「不夠熟悉插管」的情況，但他也說意外難免，不忍苛責。因此，他所說的SOP問題，不是指插管的SOP，而是指後續對疫情防控的SOP。

可惜的是，楊志良的話被有意無意的誤解了；然後就是一片罵聲，讓衛福部成功轉移了醫療體系管理體系不周和防疫出現漏洞的焦點。

利用不幸事件狂噴政治口水的是蔡英文和陳時中，不是楊志良！

（作者為資深媒體人）