總統蔡英文與美國駐聯合國大使克拉芙特視訊通話，蔡總統向美方提出參與聯合國意向，克拉芙特爽快表達支持好夥伴的立場。

2008年陳水扁政府推動「入聯公投」，有高達588萬1589人投下贊成票，占比94.84%，是因為投票率不到50%門檻而失敗，放諸現在的「鳥籠公投」「鐵籠公投」標準都足以輕鬆過關，台灣渴望參與聯合國體系這是無庸置疑的。

但台灣參與聯合國體系需要很多國際友人的幫助，其中也包括中國大陸，即使民進黨政府認定他是個不懷好意的惡鄰，但也不能否認馬英九時代，台灣曾經在2009年起參與世界衛生大會WHA，直到馬英九卸任為止。

如果蔡總統只是想讓台灣參與聯合國體系，馬英九可以，為什麼蔡英文不可以？差別就在於民進黨政府還有意識形態，那就是以什麼名義參與、會不會傷害台灣主權，這個涉及國格、風骨，絕對不能妥協。

問題來了，堅持主權、名義，卻中斷了台灣有機會參與聯合國體系的機會，誰該負責？誰又說過要維持現狀？而馬英九沿用台灣奧運會員名稱「中華台北」，就被民進黨人口誅筆伐喪權辱國？難道台灣參與奧運也成了喪權辱國？

蔡英文政府如今一事無成，難道不能想個更好的法子，參與聯合國體系後再來罵馬英九嗎？不要只記得克拉芙特答應，她就要卸任了，而且美國不曾幫台灣入聯提案過，對，一次也沒有。