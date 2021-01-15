美國時間一月六號，大批川普支持者衝入國會山莊，造成總共五人死亡的不幸事件，對美國民主帶來重大的打擊，但也因為美國民主史上最黑暗的這一天，讓絕大多數的美國民眾認清了不少政治人物的真面目。除了美國總統川普被認為是帶頭作亂的禍首之外，來自密蘇里州的賀利以及德州的克魯茲，也因為過程中不斷煽動群眾的發言，和事後急於切割的投機政客行為，讓他們成爲全民公敵。值得深思的是，不論是川普還是這兩位政客，過去四年都因為挺台言行，成為台灣政府和媒體大力稱讚的對象，看到美國社會開始批判他們對民主造成傷害，台灣還要繼續把美國投機政客當英雄嗎？

過去數十年不論台灣哪一個政黨執政，美國對台軍售和經貿的連結，其實都是有增無減，關鍵就在於美國歷任政府對兩岸關係始終抱持務實不冒進的態度。如同哈佛大學知名國際關係學者約瑟夫奈伊所說，美中台的最佳平衡，是「台灣不獨，中國不武，美國認可」。毫無疑問，美國政治人物當然有各自的現實考量，但在川普執政之前，台美交流的那一分謹慎，在華府政策圈對國際事務的理解和對台灣的善意當中，從來沒有消失過。直到川普上任之後，台灣表面上等到了史無前例的台美關係大突破，但背後其實反映的是華府小人當道的危機。如賀利和克魯茲這樣的投機政客，看準了川普在趕走身邊具有國際事務經驗的資深官員之後，已經沒人會制止破壞穩定的言論，所以把支持台灣對中國強硬，裝飾成具有道德高度的民主大旗瘋狂揮舞。去年推出台灣防衛法的參議員賀利，其實對外交事務認識非常有限，但因為密蘇里州選民川粉眾多，靠著抗中議題跟選民產生連結，讓他在二零一九年首次參選，就能以煽動言論挑戰成功。想要成為共和黨明日之星的賀利，進入國會後短短不到兩年，偏激的言行已經多次被媒體點名批評。

美國總統川普1月4日在白宮東廳（East Room）就大選發表談話的神情。（路透）

相較於想爭取版面而走偏鋒的菜鳥，德州參議員克魯茲從政生涯的投機表現更是罄竹難書。二零一六年他與川普爭取共和黨總統提名，雙方如同世仇般互相批判，他公開在電視上多次稱川普為美國政治史上最大的騙子。可是，在川普就任之後，克魯茲立刻成為死忠川粉，為了請川普站台幫助自己連任，他大力讚揚川普是史上最有膽識的總統。充滿爭議的風格絲毫不影響台灣媒體對他正面的報導，因為他不只提出台灣主權象徵法案，還成功推薦蔡英文總統為美國時代雜誌的百大具有影響力人物。不過，克魯茲並不是一直都支持台灣，二零一二年就進入參議院，可是他卻等到川普執政後才搭上抗中的順風車，開始大力批判中國。值得一提的是，用力挺台灣打造民主鬥士形象的他，其實沒有加入在參議院的台灣連線。因為這一次的抗爭事件讓兩人備受批評，連準總統拜登都呼籲選民用選票表示對他們的不滿。面對媒體輿論反彈，他們都強調自己譴責暴力，克魯茲甚至加碼跟川普切割，大言不慚的說自己不是川普的擁護者。

過去四年，表面上美國與台灣互動增加讓很多人感到振奮，可是台灣卻看不見投機政客在華府算計的痕跡。經歷了美國政治史上最黑暗的一天之後，美國民眾不想再忍受投機政客，希望把民主政治拉回常軌。台灣是不是能趁此機會，看清華府政界小人和君子的差異？真正理性考慮維持美中台穩定的美國政治人物，也許不會送上甜言蜜語，甚至不願高調支持台灣刺激中國，但他們不會跟投機政客一樣，為了自己而把台灣推向火坑。台美之間能不能建立真正的友誼，而不只是藉台美關係升溫對台灣予取予求，就看台灣有沒有勇氣向投機的美國政客說不！

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）