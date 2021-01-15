中共近期公布的兩份黨內重要文件都提到了兩岸關係和台灣，值得深究。新修訂的《中共統一戰線工作條例》第35條提及「不斷推進祖國和平統一進程」，《法治中國建設規畫（2020-2025）》第24條出現「探索一國兩制台灣方案，推進祖國和平統一進程」和「推動兩岸就和平發展達成制度性安排」等表述。

對台灣民意有更深刻理解

據新華社訊息，《統戰條例》是經過去年11月30日中共政治局會議修訂，而《法治規畫》雖未公布審議通過時間，但基本相信是去年11月16日舉行的中共全面依法治國工作會議的產物。所以，這兩份文件皆經由北京最高層討論審定，且時間點都在去年11月初的中共19屆五中全會之後，可以視為北京最新對台方針的體現。

換言之，五中全會後兩岸輿論圍繞大陸對台政策的各種猜測，隨著這兩份文件公之於眾，得到了一錘定音的回應。當初，由於五中全會公報與「十四五規畫建議」罕見未出現「和平統一」4個字，而是以「推進兩岸關係和平發展與祖國統一」表述代替，一時間引起不少非議。例如，儘管有分析指這句話跟「和平統一」並無本質差別，但還是有人言之鑿鑿稱，和統表述不復存在，說明大陸國家主席習近平對台灣問題的急迫感驟升，「武統」大幕即將掀開。

現在回頭看，大陸台研會會長汪毅夫不久前批評那些「妄議對台工作」之言，難怪講得理直氣壯。《統戰條例》重申和平統一，就是五中全會精神的延續。《法治規畫》雖罕見提到在台灣社會爭議巨大、甚至是避之不得的「一國兩制」，但還是強調和平統一、和平發展。尤其是在「台灣方案」前冠以「探索」二字，要知道在中共話語體系中，「探索」一般會用在短期內不易實現，或遠未成型的政治目標或政策規畫之前。不得不說，在兩岸尤其在台灣，有太多人、包括一些決策層的菁英，都以為習近平是「急統派」。

何以至此？主要邏輯有兩條：其一，有些人把中共修憲廢除主席任期，視為習要在卸任前一舉統一台灣的標誌，或認為習有很強的歷史抱負，急切希望台灣問題在任內解決。其二，有些人始終認為中共體制的正當性難以永續，一旦受到外部壓力或內部問題、權鬥，最終會端出「武統」以維持統治，而近些年美中關係惡化、香港政治劇變，更強化了這種想像。

毫無疑問，這是很明顯誤判。作為「三大任務」的兩岸統一，始終是歷屆中共領導人堅守的核心目標，習近平當然不例外，更因其紅色基因而格外明顯，但他絕非「急統派」。習當然說過「兩岸政治分歧不能一代代傳下去」，也首次提出「兩制台灣方案」，但這並不能說明他會不顧客觀發展規律，或超脫目前歷史階段，去刻意追求「形式上的統一」。恰恰相反，近20年福建工作的經驗，讓他深知兩岸關係的歷史與現實，也對台灣社會和民意心態有更直觀、深刻的理解。

為兩岸關係提出長遠規畫

最新也是最具說服力的案例，是習近平近日在中央黨校「五中全會研討班」上的講話。這是他站在中共執政理論的高度，首度闡釋了「新發展階段」的內涵：第一，「新發展階段」可視為大陸從1987年十三大提出的「社會主義初級階段」進入到「社會主義更高階段」的承上啟下過渡期。第二，「新發展階段」為期約30年，在這期間大陸還是會集中精力辦好自己的事情，以現代化建設為中心，不受外部因素干擾迷惑，但強調要因應和化解各種風險挑戰。

由此看來，習近平提出「新發展階段」，充滿了帶領大陸邁進「社會主義中高級階段」的雄心壯志，提出的具體目標、方法也相當務實，歸根究柢還是要深化改革開放、做好自身的經濟發展。正如習近平所言「決定兩岸關係走向關鍵是大陸發展進步」，未來30年，只要台海未出現北京眼中需要化解的「重大風險」事變，那麼大陸還是會盡力以和平、融合的方式，水到渠成地處理兩岸政治分歧，最終實現心靈契合式的統一。

蔡英文總統曾倡議兩岸「相互尊重、善意理解」，根據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，台灣本來就不該、也不會從「一中架構」中分離出去，過去4年美國川普政府用「台灣牌」遏制中國，卻未跨越建交與駐軍兩條紅線。習近平並非「急統派」，台灣方案是為兩岸關係提出的長遠規畫，台灣即使一時難以接受，也不必因而曲解、惡言相向，回到和平競爭，兩岸當能找到相處之道。