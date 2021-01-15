台北市長柯文哲因北市明倫「社會住宅」租金過高，遭輿論和市議會輪番炮轟，最後以陽台不宜收租金為理由調降租金，暫時紓解了批評聲浪，但地雷並未拆除，隨時可能再次引爆。政府若不能釐清社會住宅概念上的癥結，重視高房價與社會住宅供給短缺問題，居住問題仍將是社會不安定的重要因素，負責任的政黨應圖謀長期解決之道。

社宅的重要原則須先釐清

社會住宅並非新的概念，早在16世紀德國巴伐利亞就開始建造，並延續至今。社宅的大量提供，是為因應工業革命後大量勞工聚集城市，居住條件太差，引發了健康衛生和社會道德問題，英國政府遂在19世紀中葉開始提供大量社會住宅。時至今日，提供社會住宅最著名的是新加坡，80%的居民是住在政府建造、規畫良好的組屋群中，且多數是以政府補貼的價格購得後擁有的。

台灣政府多年以來，基於種種原因，都沒有將提供社會住宅當成重要的施政計畫，居住價格昂貴成為國民生活之痛，1989年引發了「無殼蝸牛運動」，5萬人夜宿北市忠孝東路，抗議房價高漲讓人民無法安心居住。近年房價又經過幾番高漲，年輕人更無力購屋，甚至連租屋都感到吃力，遂成為政治人物選舉時爭取選票的訴求；但囿於土地難覓、資金有限，這種選舉政見幾乎全部跳票。這次的台北市明倫社會宅，正好凸顯這個議題的衝突性，值得政府重視，應釐清幾個概念來指引施政，打造一個更美好的社會。

台北市明倫社宅大坪數房型（44坪3房），租金達到每月4.05萬元，被批評超過弱勢族群可負擔水準；且質疑這種月租已可揹負千萬元房貸，為何要租社會宅？柯文哲市長原以「不願讓社會住宅成為難民營」、「租金要反映成本」回應；但遭到與論批評，認為「社會住宅」本來就含有「社會福利」概念，必須考量「可負擔原則」，若無法自償，當然該由政府補貼。柯市長沒承認其概念盲點，但旋即提出「陽台超過5坪部分由市府吸收」，讓每房租金減少了3000元上下，各方炮火才逐漸平息。

然而，這種妥協並未真正解決問題，因減收租金必導致租金收入無法達到柯市長要求的完全「反映成本」，而必須由政府補貼。因此，幾個社會宅的重要原則必須先加以釐清：一、社會宅是否必須完全自償，或到底該不該由政府補貼租金？二、社會宅的區位是否適宜選擇在交通方便的都會核心區？三、社會宅的品質高低該如何設定？四、社會宅的租金是否該取消上限，來避免其成為「難民營」？

選擇郊區但提供方便交通

的確，社會宅必須是具有「社會性」的，否則由民間市場提供即可，毋庸政府代勞。國際間也幾乎都只提供租賃，且認為租金必須是居住者可負擔的。柯市長認為必須具有完全的自償性，既錯誤也違反世界潮流。因此，要提供多少補貼、提供給哪些弱勢族群，就是政策考量重點。這些問題顯然都沒有標準答案，但可以想見，若能提供越多補貼、給越多弱勢，當然效果越好、越獲得民眾支持。而在國際間認定居住負擔不宜超過所得3成的原則下，也應對不同收入的居住者提供不同的補貼。新加坡高達80%居民住於組屋，又可在政府大量補貼下購屋，應是政府長期獲得8成以上國會席次的重要原因。

提供社會住宅的初衷在避免弱勢者居住條件太差，品質自然不能太低，至少該有平均水準；但也不宜太奢華，因為政府只需保障市民的居住權益，高貴的房宅應留給市場去提供。為能提供更多社會宅，就沒必要選擇在都會核心區，以免地價成本過高耗用大量資源。一般國家都選擇郊區，但設法為其提供方便的交通。

政府長期忽視社會住宅的供應，據「社會住宅推動聯盟」統計，社宅只占住宅總量0.1%，遠低於歐盟（14%）、美國（6%）和日本（6%）。主因之一應是某些上述觀念偏誤所致。當今年輕人「世代剝奪感」更嚴重，「貧無立錐之地」衍生的政治偏執將更強烈，無法有效解決這個問題的政府一定會面臨更嚴厲的執政挑戰。不分政黨，所有政治人物都不可輕忽。