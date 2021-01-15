由於本月6日震驚全球的美國國會暴動事件，美國總統川普被控煽動叛亂，再度被眾議院彈劾成功，成為美國歷史上第一位遭到兩次彈劾的總統。

但目前只是眾議院通過彈劾立案，尤其這是由眾院議長裴洛西領軍，她與川普積怨已深，因而得以迅速立案，但未來還需要參議院2/3席次決議，也就是需17位共和黨參議員倒戈才能成案，而參議院要在19日才開議，議長麥康諾又不準備提前開會，彈劾案成功的機率極微。據《紐約時報》報導，有多達20名共和黨參議員將會投下贊成票，儘管參院投票時川普任期已到，但已對川普形成相當大的壓力。

雖然川普卸任，參議院還是可以表決通過彈劾案，而且更重要的意義在於參議院可追加議案，禁止川普再次擔任公職。這也使得川普很緊張，在眾議院彈劾投票後，改口呼籲其追隨者保持和平，不要再參加暴動，但他對於彈劾案仍隻字未提。

依照美國FBI的情資顯示，在拜登就職前幾天，美國還會有一些武裝抗議暴力行動，甚至不見得是在華盛頓而是遍布各州，目前華盛頓周邊地區已被封鎖，而且還有高達兩萬名國民兵進駐維安，華府如此風聲鶴唳，令人難以想像。

與上次川普彈劾案不同的是，此次彈劾案有10名共和黨眾議員倒戈，而上次一位都沒有，但其他共和黨議員也並未替川普辯駁，只指出眾院的討論太倉促，民主黨還不如撤案，可見川普現在的慘狀。尤其此次參議院共和黨籍議長對於彈劾案的立場已發生鬆動，主要是因為時間緊迫，彈劾案將無法仔細審理，還不如把精力放在更有意義的事務上，例如新人事任命審查與疫情紓困等，這也強化了共和黨內部的分裂與對立。

例如倒戈的眾議院共和黨議員女議員利茲錢尼（Liz Cheney），在眾院共和黨內排名第3，也是前副總統錢尼的女兒，在投票後已被要求辭職，但她堅決反對，自認所為正當。而其他投票反對川普的議員們，也面臨著暴力威脅與刺殺警告，被迫提高了安全防衛。

國會議員對於川普彈劾案有兩種不同的思考，一是以直接的彈劾效果來衡量，二是整體考量彈劾的後果。進一步觀之，前者好似比較衝動，急著除去毒瘤並留下歷史紀錄；但後者希望川普下台後，國會與新政府可以繼續前進，因此傾向不要彈劾。

1月6日美國國會山莊發生暴亂，川普被指對事件進行言語煽惑，遭國會啟動彈劾程序。（圖／美聯社）

但因彈劾案已成案，在參議院開議之後，勢必得處理，因而可能影響到拜登總統上任初始的日程，例如參議院對拜登執政團隊的任命聽證案，因此拜登對於彈劾案的立場也比較被動。

綜上所述，美國會鬧到今天這個地步，川普當然要負最大的責任。世人普遍意外，作為世界民主標竿的美國怎會淪落至此。但川普在4年前總統大選時就已經預告，若他落選，美國會發生暴動，如今只是應驗他的說法而己。不過美國的民主基底深厚，川普亂政只能說是歷史的一個插曲，若後繼者能好自為之，美國昔日的榮光應該還是可以恢復的。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）