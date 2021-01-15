醫師染疫事件，「開除說」引發醫界反彈，政治人物加碼煽情，卻忽視了嚴肅的醫療職場安全議題，只剩一場鬧劇。

醫護感染，從SARS到新冠肺炎，都是管理者必須正視的第一課題。醫護感染的可能來源包括未被即時診斷隔離的病人、同事、隔離中的病人、家人或社區。SARS院內感染主要來自無旅遊史且症狀不典型的病人引發超級傳播事件，而此次新冠疫情，全球亦有約14%（2%到35%）病例為醫療人員；醫療人員PCR陽性率從0.4%到49.6%、血清抗體陽性率從1.6%到31.6%不等。台灣得力於嚴格的入境控管，本土傳播甚少，醫護染疫人數亦得以維持最低，但欠缺檢測數據資料，此次擴大調查應一併補強。

醫護感染危及醫療人員身心健康，也危及同事、病人與家人安全，更造成士氣重挫、人心惶惶與戰力折損，就職業安全、醫院感控與社區防疫需要，都應設法控制到最低。病毒看不見且比人類狡詐，絕非片面要求醫療人員小心就能有效防範，而是必須設立三道防護關卡，從系統面與管理面，建立最適工作環境，才能有效達成。

三道關卡包括預防、風險控管，與感染後的早期發現及阻斷，而這都有賴醫院管理與行政機關的通力合作。若此次事件如名嘴所言發生於衛福部自己的醫院，則部長乃是醫管與醫政雙重責任的事主，第一時間就應檢視系統弱點與稽核盲點，並公布策進作為，以提升員工安全、穩定軍心，而非急於政治動作、火上添油，腳色錯亂。

預防上除了防護裝備、SOP與教育訓練，更重要的是提供合宜的工作安排與工作條件。國門附近的醫院負荷甚重，卻還要兼顧一般診療與營運責任，若中央未給予充足人力支援與經費補助，勢必人力吃緊、排班緊湊，在過勞之下，更易發生差池。建立完備的遠距監測與遠距照護，可減少接觸與傳染，應予推廣。對於高風險醫療介入，例如插管，考量空氣傳播風險，病室中所有人員皆宜有最高階完整防護。至於分艙分流、風險控管，需要充足人力與薪資保障，不應流於口惠而實不至，並應建立稽核與通報制度，以嚴格落實SOP，並找出容易漏失的痛點。

但不論如何努力，仍難免發生憾事。國際建議，醫療人員健康監測與檢驗應至少落實一項，或兩者皆做。健康監測分為被動式與主動式。被動式係由自覺有症狀或發燒的醫療人員通報，但當事人易因忙碌或不嚴重而未立即通報。國際建議採主動式作法，由照護機構透過人工或軟體，每日收集每一位醫療人員健康狀況。台灣沒有提供醫護人員檢驗，就更應落實主動監測。這是保護周遭人員的最後一道關卡！上次機師事件已凸顯健康監測機制形同虛設，卻沒有亡羊補牢，此次再度發生，應速強化，且上級機關與醫政督導單位應加以稽查，確保有效運作。

防疫職責與醫護感染之預防，需要人力與經費雙重資源做後盾，紓困經費應該用在此處!抗疫之路還很長，衛福部應強化醫療職場工作的安全，國人的安全才有保障。

（作者為健康永續教育基金會董事長）