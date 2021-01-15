美國國務卿蓬佩奧為了聯台抗中，即使即將去職的也不惜用「自由中國」來稱讚台灣，這下尷尬了，「自由中國」一詞對年輕人來說聽都沒聽過，更妙的是，這麼美好的稱讚，卻讓民進黨嚇得噤聲，不知該如何回應。其實，我們捫心自問，台灣現在還夠格自稱「自由中國」嗎？民進黨政府關了與自己立場不同的新聞台、沒收了人民的公投、並且動輒威脅法辦反對自己言論的人士，台灣真的有自由嗎？另外，為了去中國化，修改教科書、改護照，改華航塗裝，否定九二共識，有時連中華民國都說不出口，這樣，台灣還能配稱中國嗎？

其實，「自由中國」這四個字在台灣有多種的面貌。例如，1949年國民黨政府遷台後，自由派人士胡適、雷震、殷海光等知識分子就曾經辦了個《自由中國》雜誌，在這本雜誌的後期言論，主要是以爭取自由為目標，在當年一片反共抗俄的政治正確中，扮演了站在政府對立面的角色，他們要求言論自由、校園自主、政黨政治等等，對後來台灣的民主化起了很大的作用。

如果，我們現在把當時《自由中國》雜誌的言論拿來對照今天台灣的政治環境，民進黨干預大學校長遴選的結果；利用網軍側翼，甚至用公權力查水表的手段來對付持反對意見的人士；最後乾脆關了中天新聞台，看看當年《自由中國》雜誌的下場，同樣被迫關門，歷史好像真的又回到了上個世紀冷戰對立的台灣，擁有一個名實不符的「自由中國」稱號，只要反共，一切不正當的手段都可以合理化。

當年為了和「共產中國」對比，所謂民主陣營就把台灣稱為「自由中國」，其實大家心知肚明，那時的中華民國真的是民主自由的國家嗎？再看看當時的美國，也同樣處於草木皆兵，好像到處都是共黨同路人的「麥卡錫主義」盛行的年代，這真的是宿命，台灣和美國的關係只有在這種情況下才能變成好兄弟。但是，千萬別忘了歷史，美國政府永遠是以國家利益為優先，從最反共的尼克森總統開始，為了拉攏中共，可以一腳踢開「自由中國」的台灣，轉而擁抱共產中國。

如今，眼看著歷史又要重演了，4年聯台抗中的川普即將下台，拜登即將上台，台灣的命運又將懸於一線間，下場將如何，民進黨政府心中必定忐忑不安，美國爸爸說變就變。尤其，在去年美國大選期間，民進黨政府直接壓寶川普，甚至選後民進黨的支持者還在幻想著翻牌的可能性，結果不僅是一場空，最後川粉攻入美國國會，讓川普一夕間政治崩盤，就在川普任期的最後幾天，蓬佩奧卻派了一位共和黨金主背景的聯合國大使克拉芙特來「自由中國」訪問，民進黨政府的尷尬指數真是爆表，所幸國務院在最後一刻喊卡，沒能成行。

在美國，是媒體把總統的言論沒收了，但是在台灣，則是政府沒收了媒體。從大選以來，美國的媒體展現了高度的自主，他們可以直接在川普總統的記者會上停止直播，因為總統在胡說八道；選後幾個大的社群媒體關閉總統的帳號，因為他的言論對社會帶來危險，這就是為什麼美國還有資格稱為民主自由的國家。

然而，看看台灣的現況，政府介入媒體報導的例子比比皆是，關了中天新聞台後，現在的有線電視新聞台成了一片綠油油，不但失去了媒體監督的功能，甚至還一直在護航政府，像極了極權國家的媒體現象，現在還想把手伸進新媒體，膽大妄為至此，還能稱作「自由中國」嗎？在川普之亂後，共和黨籍的政治人物紛紛和他畫清界線，副總統彭斯在最後一刻也挺住，維護憲政體制，宣布拜登當選，台灣呢？

民進黨控制了行政、立法、司法，整個政府成了一言堂。當蓬佩奧說出「自由中國」的時候，台灣的民進黨政府，難道不會為「自由」二字而慚愧嗎？不會為「中國」二字而尷尬嗎？因為你就是一個抗中的棋子而已。