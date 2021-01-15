監察院15日決定彈劾前總統府發言人丁允恭，確認他在高雄市新聞局長任內周旋數女，把辦公室當「炮房」，涉性騷擾，且敗壞官箴。監院總算硬起來，回應了社會訴求，但丁案令人省思，為何民進黨培養的青年才俊，私下如此作姦犯科？若不被揭發不以為意，被揭發了還認為是遭人入罪。

去年9月被爆料在高雄市新聞局長任內胡作非為的丁允恭，除正宮何女外，還與3女糾纏不清，甚至在辦公室上演情色大戲，震撼政壇。丁事後雖辭去總統府發言人一職，行政院長蘇貞昌卻說他「很有才華」，大有感嘆年輕人沒學好可惜之意；先前農委會主委陳吉仲遇萊豬非議，蘇揆也曾主動提陳父是養豬戶，遭口蹄疫重創，以致陳吉仲「可憐到吃頓像樣的飯都沒辦法」。

蘇揆是要告知外界，年輕人犯錯，要多些寬容，少點苛責；看看前行政院發言人丁怡銘，即使因牛肉麵事件進了分局做筆錄，事後辭職了不也雲淡風清。

蘇揆的話是沒錯，問題是若換成藍營的人犯錯，卻成了天地不饒的大事，何曾見民進黨寬容過？看看前高雄市長韓國瑜下台後還被追殺便知。台北市議員徐巧芯不過公布疫調足跡，就被當亂源喊打。

為何同樣是年輕人，執政黨就是兩樣情？原因就在，嚴以律敵，寬以待己，而且雙標。以致丁允恭在陳菊麾下，不被爆料沒事，一爆料陳菊只回一句「我不知道」，自是推得一乾二淨。

監院能否以同樣標準，盡御史大夫之責面對所有官員，外界無從得知。但該思考的是，一個政黨若缺了價值和信念，要正官箴很難，培養國家棟樑更難。「德勝才者謂之君子，才勝德者謂之小人」。長遠之計，執政黨培養年輕人不該只為勝選考量，同時應要求德才兼備，如此，未來的台灣之子才有救。