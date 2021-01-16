新竹市早年眷村林立，不少外省人開店做包子饅頭也有做小籠包，在民族路上專門賣早餐的「姐妹小籠包」，開店已有30多年，經營者目前不是姐妹而是兄弟。董家華和董家榮承襲嬸嬸的手藝，做的小籠包比一般市售的大顆，依舊保有濃濃的眷村好美味。

董家華原是新竹加賀日本料理店的採購經理，挑選食材很有一套，3年多前加賀搬遷休業，加上嬸嬸的兒子不願承接小籠包店，他和在銀行上班的弟弟董家榮討論後，兄弟倆決定接手嬸嬸的店共同創業，沒有更改店名。

「做小籠包一定要用夾心絞肉，包的速度要快！」董氏兄弟說，2分鐘可包一籠10顆小籠包，完全是苦練出來的，選用好的夾心肉做餡料，蒸好吃起來肉質紮實鮮嫩，並有甜美的湯汁。

董家兄弟接手經營嬸嬸的姐妹小籠包，負責內場做小籠包。（羅浚濱攝）

董家榮帶員工在內場現做小籠包，董家華負責外場蒸熟和販售，他用手機的計時器，每6分鐘一到馬上換籠蒸，每天7到9點上班時段，都出現排隊買小籠包外帶的上班族，有時還買不到。董氏兄弟說，從包到蒸好1籠小籠包要8分鐘，經常應付不過來。

董氏兄弟學做小籠包，承襲嬸嬸的手藝，完全用麵粉，不加泡打粉，並且比市面一般小籠包大顆，一般吃4顆就很有飽感，果真的是一分錢一分貨，的確好吃。

董家華說，做早餐點很辛苦，每天淩晨2點多就開始備料，小籠包已有8年未漲價，這幾年原物料都上漲，為了反應各種經營成本，不得不漲。