唐朝，一副富庶繁榮、萬國來朝，恨不得把錢灑在天空的形象，它是中國文明最繁榮的一段時光，論文化之壯盛、軍事之發達、經濟之富裕，其他盛世都難以望其項背。

白居易〈長恨歌〉描述：「憶昔開元全盛日，小邑猶藏萬家室。稻米流脂粟米白，公私倉廩俱豐實。」一首詩便道出開元盛世的強盛景象。其實，唐朝何止強盛，如果把中國歷朝歷代比喻為一個大班級，唐朝就是在學校會讀書又會玩的高材生。

正是在唐朝，中國和西域的交往開始頻繁密切，商業貿易呈現大幅上升，當時長安城裡，每日熱鬧非凡，〈長安古意〉云：「長安大道連狹斜，青牛白馬七香車。玉輦縱橫過主第，金鞭絡繹向侯家。」文化的多元體現在唐朝人的生活，綜合國力的強盛，打開唐朝人的眼界，平民的人生不再只是苟且一餐溫飽，而多了享受生活的詩與遠方。

活力的大唐，誕生出中國最人性的盛世，我們再舉三個領先時代的例子來看：

一、離婚：唐朝是少數尊重女性的離婚自主權的年代，官方開始主導協議離婚，在當時叫「和離」。

二、住房：唐朝對貧富差距十分看重，住房之上人人平等，不許有錢的大爺們蓋高大的房子「造樓閣臨視人家」。

三、宗教：一個人在衣食無虞時往往會追尋精神上的自由，而玄奘大師的求經之路正是這個時候才能有的故事。

除此之外，大唐是少數女人地位得到重視的朝代，女性可以大膽裝飾自己的外貌，看看她們如何梳妝打扮，將錦羅玉衣一層一層地穿搭起來，我們會驚訝地發現，這些古人絲毫不亞於現代的時尚大家。

也許就現代的眼光看來，唐朝的時尚至今仍有我們無法比肩之處，在那樣國力強盛至極的時代，開放程度會有令人驚異，我們可以從書籍中慢慢細品。

這本書最特別的地方在於跳出常規的論述，擺脫了不能變通的慣例，作者用自己整理的史實資料，重新構建一個時尚鮮活的大唐生活，將主題焦點拉近到人的層面，細聽其娓娓道來，分頭講述唐朝的飲食文化、穿搭藝術、婚姻愛情、居住買房、宗教哲學，走進長安城的繁華景象，在街道上觀賞春天的牡丹花，聆聽人群的歡聲笑語。盛唐雖然已是一千年以前的事情，我們卻能以文字來重新憶起強盛時代的立體形象。唐朝是時尚的，是迷人的，讀完這本書，相信你也會愛上那個時代。