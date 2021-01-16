這些年來，民進黨打「反中牌」，打得是順風順水，即便是政令荒腔走板，要員滋生醜聞，只要祭出「反中」的旗幟，都可以鼓動民粹，輕騎過關。從「太陽花」以來，幾乎是連戰皆捷，在食髓知味下，全黨上下，無不在此「制約反應」下，將一切罪責，都牽拖到中共身上，而凡持異議者，也莫不只要扣上大紅帽子，就足以將對方整蠱到底，永世難能翻身。

台灣出版業，在網路逐漸發達，而國人閱讀風氣每況愈下之下，老品牌的書店，紛紛打烊歇業，吹起熄燈號，在經營上早已窘態畢現；引介大陸書籍入台，不僅能夠濟其不足，提供讀者更多樣的選擇，而且也往往成為出版業者得以勉維生機的一道助力。

可民進黨完全以意識形態考量，硬生生地將文化附庸於政治之下，對大陸書籍多所限制，一句「反審查是幫中國維權」，就將台灣引介大陸書籍的出版商目為「紅頂商人」，其中的荒謬，真讓人不敢相信是出於堂堂文化部首長之口。

李永得的「文化」素養如何，觀其歷來相關的學經歷，以及就任以來種種措施，其實早已成為公開的秘密，這頂紅帽子扣得如此沉重，真不知哪家出版社戴得起。窺其言外之意，其實就是「反民進黨就是中共同路人」，不必怪李永得沒文化，因為這就是民進黨的「文化」。

只是，這樣的「文化」，如果真的形成了，台灣所謂的「文化」，該從何處去尋覓，就不能不令有識者憂心了。