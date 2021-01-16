2023年前台北市辦公室租賃市場仍可維持好光景，主要是在於2021~2022年新增供給有限，例如全球希望廣場、玉山敦北總部、富邦長春段、遠雄大巨蛋、元大人壽一江街口、皇翔台汽北站等，且多數為集團自用，加上部分金控、高科技業者將具有總部集團大樓的需求，以及企業具有增點或擴大營運據點空間的需求，同時部分空置率較低的頂級或A級辦公大樓業主陸續提高租金，甚至逐漸滿租之大樓議價空間將縮小，因此根據高力國際的預測數據可知，預計台北市A級辦公室租賃市場空置率將由2020年的6.4％降至2022年的5.9％，至於2021年、2022年租金水準則可再由2020年的2335元/坪/月略微走高至2022年的2340元/坪/月。

事實上，台北市辦公室租賃市場景氣於2015年達到谷底後，2016年起逐步獲得改善，2017~2022年皆可維持不錯的表現，其中台北市辦公室租賃市場空置率在2015年達到近年來新高13.7％的水準，2016年因都更拆遷或是部分大樓轉為辦公市以外的用途，而使新增供給出現罕見負數的態勢，淨去化量也同等比例的減少，故空置率開始下滑至11.9％。爾後2017年、2019年台北市辦公室租賃市場新增供給幾乎呈現短少的現象，因而造成空置率於2019年降至4.8％的水準，2019年台北市辦公室租賃市場租金水準更來到2017年以來的高點，為2.7％。

雖然2020年新冠病毒肺炎疫情確實造成部分國內廠商考量營運受拖累或實施居家辦公政策，有少數企業縮減面積的情況，但有鑑於台北市辦公大樓新增供給有限，如新星興業仁愛、中壽台北學苑，且多為集團自用較多，加上在科技電信業、金融保險業、生命科學業，以及遊戲業及網購服務業的需求主導，台北商辦空置率雙探低點仍佳，同時疫情也帶動共享辦公室作為企業第二辦公據點的需求，加上疫情下的國內無薪假人數亦從2020年6月高峰期的逾3萬人回落至12月的6067人，因此2020年台北市A級辦公室租賃市場空置率為6.4％，租金水準漲幅仍有2.0％。

至於2023年台北市A級辦公室租賃市場恐結束2016~2022年連續七年的多頭市場，主要是來自於供給端的增加幅度將明顯擴大，特別是先前因為各方人馬看好台北市A級辦公室租賃市場的能見度，使得京華城標售案、信義行政中心案、捷運松江南京站二與三號出入口地上權、台北市C1/D1雙子星土地開發案等，均陸續將投入於辦公室大樓市場，顯然長期隨著新完工大樓不斷的加入，確實使得2023年、2024年台北市A級辦公室租賃市場新增供給分別來到四萬坪、八萬坪以上，案件包括國壽松江路、富邦A25、敦南安和大樓、鼎越開發京華城、敦南金融、元大空總、國泰環宇等，其中台北市A級辦公室租賃市場空置率預計將從2022年的5.9％提高至2023年7.6％，屆時租金水準恐出現殺價競爭的局面，代表2023年起該市場供需結構、市場行情恐將出現反轉向下的局面。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事）