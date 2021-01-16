去年訪台成功推銷萊豬的美國衛生部長阿札爾在「傳統基金會」舉辦的線上討論會上，痛批中國大陸隱瞞疫情危害全球，造成各國防疫「瞎忙」，並說美國是前年12月30日是從台灣駐美代表處得知武漢爆發起源不明的肺炎疫情。

阿札爾此說，分明為川普政府以及自己防疫不力，推諉卸責，無恥至極。前年(2019年12月31日)衛福部疾管署官網新聞稿寫得很清楚：「31日傍晚，中國大陸已提供武漢市衛生健康委員會12月31日之公布訊息，指出近期當地發現27例肺炎病例，7例病情危重，均已進行隔離治療，有2例病情好轉。」

台北時間31日傍晚，也就是美東時間31日清晨，彼時，衛福部疾管署才接到武漢公布的訊息，怎可能30日美方就提前接到了駐美代表處的通知？莫非美國衛生部有本「未來事件簿」，還是阿札爾看多的「關鍵下一秒」的科幻片？

再看疾管署官網的文字，中方提供的是「武漢市衛生健康委員會公布的訊息」。當時，美國尚未自武漢撤僑，領事館應該也正常運作中，怎會對武漢不明肺炎毫無所悉呢？除非適逢新年假期，領事館無人留守，或有留守者，但不諳中文，也未追蹤武漢市衛生健康委員會的公告。果真如此，阿札爾豈不是打臉蓬佩澳領軍的國務院？

台灣防疫有成，歸功於超前部署。早在1月20日，台灣便成立了「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，27日提升為一級開設。那麼，為什麼駐美代表處沒有和阿札爾分享「超前部署」的做法？還是分享了，阿札爾隱匿不報？

美國公認最早的新冠病毒感染案例，是在一位2020年1月19日由中國返回的旅遊者身上發現的。但研究人員追溯美國紅十字會的血液樣本發現，從2019年12月13日至16日期間，至少在西部加利福尼亞、俄勒崗和華盛頓3州的39人血液中已經出現冠狀病毒抗體。換言之，早在中國隱匿疫情之前，新冠病毒便已在美國本土散播了。究竟是中國隱匿疫情？還是美國隱匿疫情？

此外，根據當時的新聞報導，直到3月9日，全美新冠肺炎確診患者不過22人，其中16人都是西雅圖一家安養中心的住戶。從12月底、1月初所謂中國隱匿疫情，一直到3月9日，中間足足有1個多月的時間，美國當局究竟在幹什麼呢？

相信大家記憶猶新，那時，川普忙著推特告訴大家，「沒事兒」、「問題不大」、「不就是流感嗎」、「戴口罩？不需要啦」、「春暖花開，氣溫上升，病毒就沒了」，當然，那時的川普也沒忘記口稱中國病毒，攻擊世衛組織，至於應有的防疫措施、醫療準備，川老虎可是嗤之以鼻，不屑一顧。白宮記者會中，川普基本上是把站在一旁的國家過敏與傳染病研究院院長佛奇當作空氣，搖頭晃腦地搶先發表他那違背科學常識的淺見。

既然阿札爾如此重視我駐美代表處提供的訊息，何以對台灣在農曆春節後啟動的一連串防疫措施，沒有見賢思齊焉呢？沒有學台灣宣傳戴口罩、勤洗手、保持社交距離、停止大型活動、管制醫療用品？也沒效法台灣，告訴美國老百姓，「有川普、請安心」呢？為什麼阿札爾沒膽進諫川普，坐視美國疫情擴大？8月中，阿札爾親訪台灣，說是要與台灣交流防疫經驗，只不過，阿札爾回去後，美國防疫依然鬆懈，疫情持續升高，倒是成功地學到了民進黨「千錯萬錯都是中共的錯」的宣傳邏輯，還成功地將有毒的萊豬賣進了台灣。

有川普這樣狂妄自大、以煽動分裂為樂的總統，有阿札爾這般無恥卸責的官員，無怪乎，美國新冠肺炎確診人數超過2400萬，死亡人數突破40萬，榮膺全球雙冠王。2020年，美國全年與亡人數超過300萬，川普創下歷史紀錄，而因罹患新冠肺炎死亡的人數，甚至超過二次大戰、韓戰和越戰美軍死亡人數的總和。有川普和阿札爾這樣的領導，美國哪裡還需要敵人？

以川普、阿札爾為鑑，為政者若是上下交征利、推諉卸責，政權覆滅也就是頃刻之間的事了。若再加上國軍官兵歌舞獻媚，肉麻當有趣，那麼，台灣大概也要走到盡頭了。

（作者為作家）