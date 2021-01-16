任期5年的南韓總統文在寅進入執政末年，近日來，南韓媒體幾乎「一日一爆」，報導文在寅政府4年施政以來的枉法事例一拖拉庫，甚至，有政治評論家戲言，為了收容這些「罪犯」恐怕要新建一棟監獄大樓。恐怕不是笑話是現實。

文在寅濫權違法程度可與蔡英文自行決定進口美國萊豬比擬。去年一整年，文在寅前後動員2名法務部長曹國和秋美愛，為了強制擊退忠於國家與憲法的現任檢察總長尹錫悅，使出各種超越法律的手段懲處停權與停職，然而在明眼的法官手裡一一「反駁」，文在寅不僅賠了夫人又折兵，民調支持率從執政初期的80％，狂跌至35％，可見一斑。

迄今，自己口中從未表示7月卸任後有意從政的尹錫悅，如今，文在寅越打壓越捧紅尹錫悅成為南韓2022年總統候選人，並且名列前茅。文在寅始料未及，一手培養出來的檢察總長，今日成為文在寅的「殺手」，要在任期數月內偵破文在寅的弊案，南韓人民眼裡尹錫悅確是難得的一位「包青天」。

其實，南韓的「包青天」真不少。法官出身的現任監查院長崔在亨要調查文在寅制定「脫原電」（廢核電）政策過程有無瑕疵和違法，結果被青瓦台外交安保特別顧問任鍾皙等文在寅們如蜂擁般齊轟，認為文在寅要崔在亨好好看門當忠犬，不料，崔在亨要趕走文在寅，卻要自己做主人。

南韓媒體稱許崔在亨是「尹錫悅第二」，很快就會受到各家民調公司的青睞，成為下屆總統候選人榜上有名。目前，反對黨「國民之力」雖有意參選總統寶座的群雄頗多，但是，遠遠不及現任政府官員尹錫悅、崔在亨名聲響亮。

問題是，2個月後，文在寅即將面對市長補選苦戰。可稱為總統選舉前哨戰的首爾、釜山選舉，係因執政「民主黨」所屬市長涉及性騷擾事件醜聞紛紛離去，甚至自盡。因此，一向屬於民主黨鐵票區的首爾，依據近日各項民調顯示，落後反對黨。一旦，民主黨輸了，象徵總統選舉也不樂觀。

諷刺的是，14日南韓大法院（最高法院）判決前總統朴槿惠濫權、壟斷國政等共計有期徒刑22年定讞後，青瓦台發言人康珉碩立即對外宣稱，尊重法院的判決，萬盼南韓總統的悲劇到此結束。好像在暗示，希望文在寅下台後，能夠順利定居自己的故鄉，脫離直接送進牢房的命運。

憑良心說，文在寅與蔡英文上台的背景一個模版，依附燭光示威與太陽花學運當家。不僅如此，兩人天天喊出的口號也是「民主」，如同《亞洲週刊》所形容的「民選獨裁」，施政卻與民意背道而馳。看到文在寅不想步入前總統的後塵而掙扎的面貌，有幾分同情心，也令人不勝唏噓。文在寅正是蔡英文的警報。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）