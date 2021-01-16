去年全球地緣政治出現劇烈變化，大陸經濟展現成長勢頭，美國卻受困新冠疫情，出現國力式微跡象，台灣因高科技產業受惠大陸進口成長及中美貿易戰轉單效應，出口逆勢成長，加上資金湧入帶動股市、房地產上揚，經濟一片榮景，但長期而言，台灣傳產將成為地緣政治輸家。

大陸已抓住主要經濟體

美國川普發動的中美貿易戰、科技戰，把全球推入中美兩強爭霸格局，去年初中美簽訂第一階段貿易協議後，原本各界認為戰火可以暫歇，不料新冠疫情重創全球經濟，特別是歐美受創最嚴重。由於病毒從大陸開始，川普指責大陸之餘，也加強對大陸的壓制（如對華為祭出更嚴厲的制裁、把更多中企列入實體清單、逼迫中企下市、禁用大陸APP），同時找來更多盟邦圍堵大陸，如「信任夥伴關係」的自主供應鏈、印太聯盟的強化等。一時之間，大陸大有被美國圍堵、陷入「經濟孤立」的風險。

但下半年局勢全然翻轉，先是11月中《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的正式簽署，這是一個包含東協10國與中、日、韓、紐、澳等亞太15國自由經貿區，涵蓋22億人口、全球1/3的經濟總量與貿易量，當然，也是全球最大的區域經貿組織。這個組織包含美國在亞洲最親密的日、韓盟邦、同屬五眼聯盟的紐、澳，這代表美國要在經濟上在亞洲圍堵大陸的企圖失敗，因為透過RCEP，大陸已抓住亞太主要經濟體。

接著到年底時，「中歐投資協定」宣布完成談判，這代表大陸與歐盟的經貿、投資關係將更緊密；在地緣政治上，代表歐盟拒絕與美國聯手經濟孤立大陸，即使內定出任拜登政府國家安全顧問的蘇利文，透過推文向歐盟表達「暫緩此議」的希望，並未產生作用，反而趁著拜登尚未就職，搶著和大陸完成談判，頗有讓「生米煮成熟飯」兼向美方示威的味道。

從宣布協定完成談判，是由中、德、法領導人習近平、梅克爾、馬克洪與歐盟代表一起出面，即可知重要性與政治性之高了。

大陸能夠在下半年翻轉地緣政治不利情勢，一個現實又重要的原因是：疫情很快就控制住，經濟迅速恢復成長，成為去年全球主要經濟體中唯一正成長的國家。與此同時，歐美都陷入深度衰退中，大陸成為許多國家經濟的支撐力量，這個情況與金融海嘯後，大陸成為全球經濟成長的火車頭，貢獻成長比例高達1/3；同樣類似的是因歐美衰退而大陸維持成長，大陸進一步拉近與美國的差距。

根據國際各經濟智庫的預測，今年全球經濟可望恢復正成長，因為去年基期低所以數字都不錯，但歐美快則明年、慢則後年才能恢復疫情前的水平，但大陸今年能有8％左右的高成長。因此在可見的未來，大陸經濟將表現更好，成為全球成長的領頭羊。歐盟也很明顯看到這點而寧可力排美國壓力，也要與大陸簽下投資協定，因為歐盟在失去英國這個重要會員國後，能夠確定歐盟與全球第二大、同時也是成長最快速經濟體的關係，確實有其必要與迫切。

設法加入區域經貿組織

在劇烈變化中，台灣傳產的前景最讓人憂心，RCEP上路後，科技產品受惠於世貿組織（WTO）的資訊科技協定（ITA），出口競爭力較不受影響，但傳產並無此優惠，將無法享受區域成員國的優惠關係，競爭力、銷售量必然受衝擊；中歐投資協定在一定程度上是大陸在「讓利」或是說讓步，包括汽車、金融、醫療、雲服務、交通運輸等眾多行業的市場准入程度都提高，台商遲早也要碰上一波衝擊。

與此同時，台幣的強勢升值到28元左右的價位，而且在美國持續寬鬆、負債大增、美元持續走弱情況下，看不見回到30元以上的可能，這會讓傳產出口業更辛苦，至於類似輪胎產業突如其來的反傾銷稅，就更是讓業者難以因應。老實說，美國希望拉住台灣的供應鏈，也著重在高科技產業，對傳統產業不會有興趣。

遺憾的是，在此情勢下，政府關愛的眼神還是集中在科技產業上；傳產或許不如科技產業般「耀眼」、產值亦較低，但傳產創造更多就業機會，傳產的榮枯影響薪水階級家庭的收入。張忠謀曾說台積電是地緣政治家必爭之地，台積電競爭力夠強，無需政府擔心，傳產卻是地緣政治的輸家，政府該多關心傳統產業，除了喊了數十年的產業提升外，更該設法對外經貿談判，不論是加入哪個區域組織、或是與大型經濟體談成FTA，總該有點成績。