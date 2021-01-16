中共加大反腐力度，2021開年連打「四虎」，重慶市前副市長、公安局前局長鄧恢林、青海省前副省長兼海西州委原書記文國棟、中糧集團原黨組成員、總會計師駱家駹都被開除黨籍和公職（雙開），原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴則被開除黨籍，取消退休待遇。中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民受賄、貪汙、重婚一案也於近日宣判。法院以數罪並罰，判處被告人賴小民死刑，並處沒收個人全部財產。賴涉案金額高達17.88億元人民幣，刷新了大陸「最貪老虎」的紀錄。

凸顯大陸更加看重法律

大陸媒體解讀，密集的反腐行動，有幾個背景因素，一是新冠疫情仍然嚴峻，抗疫尚未結束，北京、石家莊、瀋陽、大連等多地再現疫情，中共藉此督促官員需積極作為，以降低公共安全風險和隱患。二是今年是大陸實施「十四五」（2021-2025年）規畫的開局之年，提升各級政府執政能力、不折不扣地執行中央決策，對開好局非常重要。三是今年適逢中共建黨百年，如何有效治吏、治黨一直是中共格外關注的焦點。反腐是中共政制自我進化、自我革新的重要方面。

防止腐敗、提升執政效能在疫情下更具重要意義。在高壓反腐的同時，大陸同時加快法治化進程，並激勵廉潔官員更多作為。中共日前發布《法治中國建設規畫（2020－2025年）》，把全面依法治國擺在全局性、戰略性、基礎性、保障性位置。規畫具體提出建設完備的法律規範體系、建設高效的法治實施體系、建設嚴密的法治監督體系等。

其中，完善中共黨內法規體系、實現依規治黨被單獨成章列出，凸顯大陸更加看重法律、法規在治黨治吏方面的作用。針對抗疫法律疏漏，大陸擬修訂傳染病防治法，更嚴格監督地方防疫工作。以法為依據，將有效提升公務人員的公平公正性。

同時將保障一線官員、工作人員的身心健康和生活需要，從制度改革提升公務人員的積極性。高強度抗疫已經持續了近一年的時間，一線人員漸漸出現疲態。從曝光案例看，大陸因抗疫不力而受處理人員中，有副市長、副區長、衛健委主任、醫院院長，也有鄉、鎮、村級負責人，不少是各地應對新冠疫情工作領導小組指揮部成員，紀委指出他們在抗疫過程中「搞變通、打折扣、做選擇，敷衍應付、作風漂浮」。

對於民意更敏感和在意

對這些行為當然要嚴管，但在反腐的同時，也要注意的是，如何從制度層面釋放工作彈性和激發工作自主性。石家莊近日出現了一線抗疫官員過勞而去世的消息，令人惋惜。抗疫持久戰需要在制度上因應疫情做出靈活調整，方能更好應對未來疫情變局和經濟社會發展重任。

美國電動車生產商特斯拉CEO馬斯克日前接受《Business Insider》專訪時稱，他與大陸官員交談時，發現他們普遍具有以人民為主的使命感和初心，對人民的福祉往往比美國政府「更有責任感」。他說：「當我與中國政府官員會面時，他們總是非常關心：人們會為這件事感到高興嗎？這件事真的會造福人民嗎？事實上，與我在美國看到的情況相比，他們可能對公眾輿論更為敏感。」馬斯克提出了一個很有意思的問題：大陸政治制度雖非西方式的民主制，但實際上卻對民意和民生需要更敏感和在意。

大陸各級政府都需對上負責，而上級本質上是要為全民負責。官員的烏紗帽和晉陞與政績直接掛鉤，衡量政績的主要指標之一是民眾的就業、收入等個體獲得感。大陸高層經常強調初心與使命，這是在制度約束之外從精神層面對黨員的引導，兩者同樣重要。大陸出現的不少腐敗案例，究其根源，在於迷失了自我，丟失了從政為民的初心。

兩岸制度不同，台灣文官對法律負責、民選及政務官對民意負責，近年因政黨競爭激烈，民選及政務官員往往重視黨意，忽視普遍民意，社會分裂嚴重。而大陸所有官員由黨甄選、對黨負責，加上習近平大力反腐、嚴整吏治，行政效能因而提升，中共及習近平個人都獲得國內高支持度。不過，威權仍有其脆弱性，兩岸不同制度的優劣，還需要更長時間演進才能有定論。