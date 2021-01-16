拜登即將上任，後續的中美台三邊關係走向如何，已然是蔡政府此刻最需嚴肅面對的重大課題。沒有了川普式的爆衝舉動，蔡政府可資運用的大內宣素材恐怕也會相應減少，回歸建制派作法的美台互動模式，將讓民進黨面臨尷尬，已習以為常的重表面、輕實質操作套路將會無以為繼。

何謂建制派的互動模式？最近台灣媒體披露的一樁內幕可資參考。針對台灣參與WHA的事宜，維基解密釋出美國在台協會機密電文，指出2005年中國大陸就與WHO簽署祕密MOU，使用「Taiwan, China（中國台灣）」來稱呼台灣，雖然台灣方面表達強烈反對態度，但美方則力主台灣接受這一安排，並對此作出承諾，指該祕密MOU不會對外公開。立場親近綠營的台灣媒體另行猜測，2008年以後馬英九政府能夠順利參與WHA，似乎也與此有關，而2005年連戰訪問大陸時也曾觸碰該議題，暗示國民黨也曾與大陸祕密協商，當中自然也是有「出賣台灣」情形。

站在如今台灣的所謂政治正確立場看，美方的這種操作方式顯然會讓當時的陳水扁政府難堪，也會讓熱衷於宣傳美台親善的蔡政府臉上無光，但這就是政治現實，按照常規的操作模式，美國可以有效避免兩岸衝突，同時又能讓台灣取得實質參與機會，因而確屬最優解決方案，而對台灣來說，同樣也是目前能找到的唯一方案，否則就是像現在這樣無從參與其中，只能空喊一些Taiwan Can Help。

當然，美國因素在促成台灣國際空間突破的過程中並非扮演核心因素，實際上，中國大陸的善意讓步，才是當中真正的關鍵，而這種善意，恰恰是蔡政府有意無意忽略的。民進黨必須從自己營造的大陸對台高壓話語陷阱中自行走出，重新審視兩岸互動過程中那些細膩操作，以及背後的種種折衝。

以WHO的這項祕密MOU為例，大陸既然有意讓台灣參與WHO相關會議，就勢必要做好危機管控，避免橫生枝節，在兩岸政治互信基礎極為脆弱的情況下，這是大陸要做出讓步之前必須解決的關鍵問題，換言之，也正是因為大陸有誠意，才會採取實質行動去做好前期規畫，否則，如果只是要打壓台灣，實際上也不需要簽這樣一個MOU，因為台灣根本就無從參與。

類似的舉動對大陸來說並不鮮見，胡錦濤時代國共重啟對話合作，大陸為了平息內部爭議，先制定了《反分裂國家法》，為兩岸關係畫定底線，也讓大陸內部不至於產生過多疑慮，在此基礎上，大陸也才有足夠的靈活空間與台灣內部各黨派展開對話交流。對綠營來說，自然無法理解這些操作背後的細膩安排，他們只是看到表面上的打壓，進而將之視為政治炒作的絕佳議題，實則是平白失去了兩岸互相釋放善意的機會。

面對歷史上的這類教訓，如今正在承受壓力的蔡政府勢必要嚴肅面對，不要再做短線的政治操作，而必須學會換位思考，重新補上自己長年缺失的這一堂兩岸課程，讓自己能夠真正的理解大陸決策邏輯，進而尋找有實際意義的兩岸對話方案。有時候多替對方考慮，可能會讓自己找到更多的空間。