心理分析學派對分析人類社會的現象做出具體貢獻，幫助我們了解一些難以解釋的個人行為。例如，「斯德哥爾摩症候群」用來解析對被迫害者卻愛上迫害者的現象，「伊底帕斯情結」用以解釋「戀母弒父」的恩將仇報現象。還有一種心理學家討論較少的特殊現象，我將其稱之為「末代王孫情結」。

「末代王孫情結」的標準外顯情狀大概如下：在溫和的外表下，他們往往有一種特別的、近似於驕傲的矜持，對自己的出身非常敏感，當外人不提時，他們是很正常的，但一旦感受到自己的出身被周圍的人注意到時，他們就會顯現出一種特殊反應，想要強烈地與「祖輩的榮光與恥辱」切割，以凸顯他們的自我。

他們有一種介於自卑與自傲之間的複雜情感，在一些關於明清時期末代王孫的記載上，可以看到這些情形，他們除了感慨「後悔生在帝王家」之外，也會在人生中有些激越的表現。之前大家所熟知的陳師孟、蔣友柏等，也許就是其中一些例子，而最近成為風頭人物的蔣萬安，恐怕也是難逃這種情結的人吧！

這些「高貴」出身的人會有這種表現的原因在於，任何一個王朝（不一定是指政治的，也可能是指商業帝國等）的發展過程中，總有榮耀高光的時刻，也必然會有陰暗的面向，在王朝崩塌之後，接續者及批評者往往會刻意凸顯陰暗的面向，以否定前朝的一切。

「末代王孫」會感慨生不逢辰，因為在王朝高光的時刻，他們沒有享受過榮耀，但是當王朝崩塌後，卻得概括承受王朝的恥辱。一種憤憤然的不平之氣油然而生，因為他們無可選擇出身，憑什麼就必須在肩頭上橫加這麼多恥辱的壓力？因而，他們往往會刻意避談出身所帶來的光環，反而會極力向人顯示他們所擁有的一切，都是憑自己努力所得，和其祖輩沒有關係；同時，他們也會特別刻意要切割祖輩所給他們帶來的恥辱，表示一種「斷根」的決絕。

暫且不論蔣萬安領銜提出《威權統治時期人民權利受損恢復條例》，是否是想選台北市長的起身炮，但其行為卻正是「末代王孫情結」的展現。

也會有另一種解讀，認為這是蔣萬安有勇氣站出來為祖輩「贖罪」的表現，但其實這只是一種對此情結「合理化」的掩飾而已。蔣萬安的祖父依然是台灣許多人心目中表現最好的總統，他曾祖父對台灣的貢獻也是巨大的，如果真是這麼勇於承擔祖輩的一切，當許多綠營人士羞辱經國先生及其曾祖父蔣中正先生時，我們何曾看過蔣萬安勇於站出來，為他們兩人的歷史地位辯護，以捍衛祖輩的尊嚴呢？這點其實恰好是他具有「末代王孫情結」的最大證明。

每個人都有自己的血緣，不需迴避，面對祖輩們的榮辱對錯，既需要勇氣，也需要智慧。蔣萬安不經意的「末代王孫情結」，只在「救贖」上加碼，對「祖輩榮耀」噤聲，反而是在幫助綠營可以擴大「羞辱」他的祖輩。

如果蔣萬安先生真的還要領銜提案到底，那麼他就只是繼續走在以羞辱先輩來成就自己的道路上而已。鄭重奉勸蔣萬安先生，用智慧跳出「末代王孫情結」。這個案子真的不適合由您提出，還是退出以保全祖輩及自己的名節吧！語重心長，還請千萬斟酌！

（作者為孫文學校總校長）