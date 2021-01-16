全國矚目的罷免王浩宇投票在16日落幕，這位爭議不斷的政治人物，最終通過高門檻遭到罷免，成為全國史上首次被罷免的直轄市議員。

歷經2020年的政治狂熱，2021年第一場的投票，竟亦是從罷免開端，首當其衝的，便是從綠黨跳到民進黨不久、爭議不斷的桃園中壢議員王浩宇。從市長、立委，現在再到議員，無論發動者動機為何、手段如何，罷免制度，確實已經成為對付有任期保障的公職人員最有力的體制武器。

不過對罷王方來說，這場戰鬥卻是異常艱辛，因為從制度上來看，由於議員選舉並非單數選區，也就是一選區只有一個贏家，而係複數選區，一選區可以出現多位議員，因此在適用與單一選區的市長、立委同一規則的罷免制度下，就出現2018選舉得票僅16000票的王浩宇，竟需要近82000票才能成功罷免的詭異現象。即使是藍營優勢區的中壢，國民黨當時議員總得票也僅獲得81000票，因此，罷王方這場戰非常不易，還必須要獲得不分黨派支持才能成功。

此外，除了制度上的困難外，日前發生的桃園醫護不幸染上新冠病毒事件，以及桃園目前由綠營執政，都同時是對整體罷王相當不利的大環境因素。尤其是前者，對許多民眾來說，投票所的人群聚集，確實是會讓不少人心生畏懼，從而降低整體投票率。

然而細數王浩宇歷來的爭議，包括從重視環保的綠黨跳去民進黨、誣陷時代力量黨工藏毒、羞辱原住民族、煽動仇恨、網路霸凌，因為對王的反感，並不只有藍營的選民，在罷王團體的舉辦活動裡，皆可看到時代力量、民眾黨、無黨籍人士的身影，顯見這並不是一場政治惡鬥，而是公民捍衛權益的運動。

但面對大環境與制度上的不利，最終罷王仍然通過，事實上最關鍵的原因其實除了罷王團隊的成功策略與努力外，另一個重要的原因，其實在於國民黨中央在最後關鍵時刻動員全黨。包括黃金周時，江啟臣與馬英九特地以中壢作為萊豬連署首站，帶動地方氣勢，以及江和連勝文於罷免前夕，拍攝罷免王浩宇的理由，拉抬網路聲量，以及全體中壢黨公職人員密集出動，才最終成功罷免王浩宇。

綜觀來說，王浩宇被罷免，可以對台灣政治帶來很好的示範效應，讓走極端主義、分裂族群的政客都知所進退，減少民粹主義風氣。另一方面，這也象徵藍營走出2020三場政治失利的低潮，成功在2021打響第一槍，帶動整體制衡民進黨的力量，顯示團結的藍營，確實仍是台灣最重要的在野力量。

而國民黨中央的議題攻防與策略能力，也不容小覷。可以說，國民黨的反攻，將從王浩宇這仗，繼續延燒到罷免不適任政治人物，以及公投選舉上。對民進黨來說，失去的則不只是一位議員，或是少了一個麻煩爭議人物，而是整體氣勢的頹靡。王浩宇被罷免，不只將是藍營重振的開端，也是民進黨走下坡的開端。

（作者為華青會副理事長）