綠營的桃園市議員王浩宇終於也被罷免了，這是繼藍營韓國瑜被罷免後的另一樁具有象徵意義的政治事件。這個罷免案不僅是讓國民黨出了一口鳥氣，也是2020選戰的期前操兵，對藍營來說，是旗開得勝的徵兆，對綠營則是一個重大的警訊。

從選舉制度來說，韓國瑜89萬票當選，只要57萬票就可以罷免；而王浩宇1萬多票當選，卻要8萬多票才能罷免，完全不符合比例原則，照理說，一個中壢小地方要罷掉一個綠營的議員還真不容易。再加上最近桃園地區醫院有醫生染上新冠肺炎，疫情緊急，影響投票率，但是藍營成功了。

固然是因為王浩宇顧人怨，藍綠對他都有意見，民進黨還刻意冷處理。但最重要的因素是民眾對綠營極為不滿，情況似乎回到2018年韓流崛起時一樣。由於蔡政府諸多政策引起民眾極度不滿，不但韓流掀起一股「討厭民進黨」的狂潮，讓民進黨大敗，同時，十項公投案也投得民進黨灰頭土臉。

現在的情況似乎回到2018，民進黨再執政之後，更加猖狂，關中天、進口萊豬、搞大內宣…，官員如丁允恭者流胡作非為、丁怡銘者流信口雌黃，蘇貞昌、陳時中、陳吉仲等官員在立法院大喇喇的不把民意當回事。

而蔡英文似乎沉醉在她的外交成就裡，尤其是台美關係，一下說要參加世界衛生大會、一下說要參與國際組織、日前還說要參與聯合國…，這些把戲除了騙騙自己、騙騙選票，真能達標嗎？恐怕八字半撇都沒有。

王浩宇被罷了，民進黨小心了，政治氛圍回到2018。國民黨現在還在猶疑盤整，只要出個新韓國瑜，政局就翻盤了。