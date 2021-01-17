最近不經意間翻到了很多在台灣交換時拍下的照片，思緒彷彿又回到了9年前的那個春夏。

2011年，大三的我意外得到一個去境外交換學習的機會，當我把選擇去台灣的決定告訴父母時，他們略感驚訝，並告知我1949年家族有親人因為戰亂遷台，90年代兩岸交流開放後，爺爺和他們一直有書信往來，但因為一些原因，兩邊人一直沒有見過面。他說或許冥冥中有一種力量在引導我，希望我能借這個機會，去探訪一下家族的親人。

入台前從家人那裡瞭解到，當年遷往台灣的是我曾祖父的親弟弟（江西人），青年時期他從金陵大學畢業後進入國民政府擔任公職，遷台前是國民政府後勤部門的工作人員，到台灣後曾經主持政府農學會的相關工作，頗受兩蔣父子信任。從離開到1996年去世，他再也沒有回到過大陸，2011年他的三位子女均已進入退休生活，長子定居台灣新竹，次子定居在美國鳳凰城，小女兒定居馬來西亞。所以這次我能見到的就是定居在新竹市的這位叔公。

叔公知道我要來台灣，很早就在接機口等我，第一次見面的那個場景至今還歷歷在目，人群中一眼就看到了身材挺拔的叔公，他舉著寫著我姓名的面板，焦急張望。我快步地走近向他打招呼，他高興地跟我擁抱，緊握住我雙手，上上下下的打量著我，我當時很激動，有千言萬語在心間，但除了問好卻又不知道該說什麼，呆呆地在原地開心傻笑。叔公的雙目炯炯有神，腳步利索，體態勻稱，儼然是一位對生活充滿了熱情的老人，那種感覺很神奇，我與他從未謀面，卻又好像有某種內在的聯結。短暫的交流之後，因為要隨接機校車去嘉義市的交換學校，我們只能分別，叔公獨自返回家中。

利用週末和假期的時間，我去叔公家拜訪了很多次，每次都是叔公開車來高鐵站接我，當時覺得很驚奇，因為在我自己的生活圈子裡比較少看到有70多歲的老人家還能把油門剎車踩的那麼溜。

他給我講了很多自己的人生經歷，成都的童年，跟隨家人顛沛來台的波折，軍中服役的艱險，還有他的美國求學之路，在台灣從一個普通工程師做到公司董事的職場生涯，以及退休後走遍五大洲的遊歷見聞，叔公的經歷彷彿打開了另一個世界的大門。

我們逛遍了他能想到的台北名小吃，各種博物館、紀念館，看了許多藝術展。不只跟叔公，我和叔婆、姑姑，還有姑姑可愛的孩子，也慢慢熟悉了起來。叔婆是山東人，退休前做財會工作，雷厲風行，說一不二，持家有方，而且她廚藝驚人，對美食有很嚴格的標準，是一位地道的美食品嚐家和實踐者，姑姑看起來很像小說中走出來的那種文藝女青年，明眸皓齒，美麗大方。我從來沒有這麼近距離的接觸一個台灣家庭。

台灣社會跟美國社會的關係似乎很密切，在我交換的學校裡經常能聽到同學談論假期去美國打工、實踐或者自駕遊的計劃，叔公的家庭也是如此。

叔公年輕的時候經常去美國，工作後還進修了斯坦福大學的MBA，兩個女兒都在常青藤盟校畢業，他的外孫跟外孫女也都是在美國長大回台灣念書，整個家庭受美國文化的影響很大。

有時候他們會談論政治，談身分認同，叔公跟叔婆都堅定的認為自己是中國人，每一次選舉他們都義無反顧的把票投給國民黨，可是又無奈於國民黨的內鬥和乏力，怒其不爭。他們告訴我台灣是一個已經有點撕裂的社會，比較缺乏大陸官方經常提到的「凝聚力」，從地理上說，北台灣商業氣息濃厚，生活節奏快，文化包容性強，南台灣本土意識占主導，但也人情味濃。他們不太信任媒體，認為本土媒體跟輿論蒙蔽了不少台灣人，尤其是南部台灣人。

總的來說，他們的家庭屬於台灣的中上階層，家族成員都接受了高等教育，有體面的工作或者退休生活，享受到了台灣的經濟發展成果，他們有批判精神，也有對將來的未雨綢繆，既欣慰於大陸的蒸蒸日上，更渴望看到台灣的持續繁榮和富強，但並不過多的去評判兩岸是否要統一，如何統一，統一後怎樣的問題，或許這也是不少普通台灣人的心聲吧。

在過端午節的那天，我透過視訊工具讓大陸的爺爺和叔公在網上見了一面，兩位古稀之年的老人相互問候，鄭重道別，也算是完成了讓這代人重聚的一個小小心願。

除了拜訪叔公一家人，我後來的足跡也遍布全島，吹過了太平洋的風，看過了淡水的夕陽餘暉，踩過了墾丁的沙灘，泡過了宜蘭的溫泉……在交換學校的經歷也是豐富多彩，這都可以寫好幾個篇章了，暫且不表。

離開台灣的那天，行李箱被叔婆塞滿了送給大陸親人的禮物，依然是叔公送我到桃園機場，分別的那一刻，想到叔公一家人對我的關愛，各種不捨，瞬間淚崩，叔公並沒有太多的叮嚀和囑咐，只是拍拍我的肩膀，目送我離開。

工作後，除了逢年過節電話視訊問候，我也只去過2次台灣探訪他們，但每次想起他們一家人，心中總是湧起溫暖，來台灣前我和他們素未謀面，來台灣後卻像從小被他們看著長大的孩子一樣，被他們溫馨地對待，用心地照顧。

像這種家庭的存在，其實也是大陸跟台灣親緣關係的一種體現吧，台灣跟大陸還有多少親緣？這是一個很宏大的議題，兩地一脈相承，有許多說不清的羈絆，而這份親緣於我而言，更多的是我對家族血脈對可愛親人的一份牽掛，至今我會時不時念叨起叔公帶我走過的台北老街，回味叔婆包的鹼粽，相親相愛的那一家人……在點滴的回憶中嘴角上揚。

（王思遠/陸生）

本文來源：兩岸青年公眾號