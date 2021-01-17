海峽對岸又來了俺族間二叔王西圃，往昔的戰亂歲月，他無奈奔波海外，如今的和諧社會，讓他多次探望家園。

二0一三年，十月的金秋，天高氣爽，平陰賓館的五層樓上，人來人往，兩個緊鄰的房間，不時地傳來爽朗的笑聲和說話聲，不同身分不同打扮穿戴的人，出出進進，個個面帶笑容，不少人手中提著禮物，進屋看望一位衣冠整潔面目慈善的老人，他就是來自海峽對岸的高雄市內惟國民小學退休教師，曾任校長的王西圃老人，他是俺族間的二叔伯。

他現年九十歲，他兩目有神，身板直挺，不知他年齡的人，認為他才七十多歲呢。陪同他一塊來的是他的二兒夫婦。爺仨帶著對親人的期盼，帶著友人對家鄉的祝托，來故鄉看望了，二十年來，老人這是第七次回大陸故鄉了。聞訊趕來的親友放下手頭的事情，興致勃勃地來到老人住的賓館，了卻對親人的情思。親朋好友相繼看望拜訪，對他年輕時的奔波坎坷記憶猶心。他由衷地對親友們說：「故鄉養育了我，大陸就是養育我的花圃，我只是花圃內的一根草。」

●以求學救國為重

1948年，在濟南求學的族間二叔，為躲避戰火，到安靜的地方繼續求學，便隨濟南流亡師生南遷，先是流亡碾轉於南京，後翻山越嶺流亡到四川，又徒步數千碾轉於台灣。他是「孔聖家鄉來的學子，以求學救國為重。」二叔在校學習優異，畢業後被聘為高雄市內惟國民小學任教師，一教就是數十年，最後擔任校長。

二叔年輕時。故鄉有一位賢惠的未婚妻，由於在校求學，婚事一拖再拖，女方多次催促這樁婚事，經媒人說合，男女雙方的父母定下了二叔結婚的日期，結婚那天，親朋好友都來了，新娘坐轎到了叔家，等著新郎新娘拜堂成親。滿屋滿院的親朋好友一等再等，沒見二叔趕回來，眼看太陽下山，二叔的父母為不失體面，與媒人協商，於是把家的一隻大紅公雞抓來，於是按照農村結婚程序，新娘與叔家的大公雞在大庭廣眾下拜堂成了親，於是新娘成了我的二嬸。那時我才三歲。空守新房的二嬸，一直在等，二叔仍一點音訊沒有，一年過去了，五年過去了，十年過去了，二十年過去了，二叔無絲毫音信。三十年裡，二嬸像對待自己的親娘親爹孝敬公婆，操持家務，感動得莊鄉鄰居歎氣流淚。

戰亂與社會動盪摧殘著二嬸的身心，隔絕了一對新人久不能見。「這麼多年了，石頭哥（二叔的小名）不會回來了！」，「人在不在，還不一定哩！」這些話經常刺著二嬸的心，好心人的多次勸說，空守空房半輩子的二嬸在改革開放的前夕改嫁了。然而，她的心中時時刻刻都思念著不知去向的二叔。

在外漂泊流離的二叔一直也沒放棄對生他養他家鄉的思念，時時刻刻思念著家鄉的親人，時時惦念著他的未婚妻。他把家鄉情，親人愛深深地鎖在心裡。他把原有的名字改為王西圃，海峽的西岸是生他養他的花圃啊，他是圃中的一棵草。面對一水之隔，回家無望，西圃叔只好在好友的介紹下，與同來的四川籍同學結婚成家，相依度日。那是流亡台灣的第六年。

●月缺過後是月圓

「分久必合」這是人類社會進程中的一大規律。1987年7月台灣終於開放到大陸探親訪友。戰亂時的年輕人已成了白髮蒼蒼的老人。與家鄉隔絕四十年之久的王西圃先生聞聽這一喜訊，第一時間報名申請，碾轉於香港，乘機終於回到生他養他的濟南西郊的玫瑰鄉。

當他登上家鄉土地的那一刻，認出他的人驚呆了：「這不是從小在一起玩的石頭哥嗎？」王西圃先生怔愣了下，霎時，兩位老人，各自丟下手中的東西，緊走幾步，抱在一起，哭泣起來。悲喜交加過後，他順著老鄉的指引，來到了他的四弟王郁泰家。當得知父母已過世時，止不住的老淚淌了下來。半個世紀多了，儘管風風雨雨，坎坎坷坷，也沒這樣流過淚啊！在場的人們也跟著抽泣起來。四弟擦著眼淚：“哥，別傷心了，今天是咱家團圓的大喜日子。”王西圃老人也擦著淚，安慰大家。隨後，他取出禮物與錢幣一一分給在場的每個人。當談到他的叔叔姑姑和兄弟姐妹還健在的消息，次日把他們請來，每人得到他發的一枚金戒指。這在當時可兌換二三百元人民幣，相當於當時鄉鎮長三四個月的工資呢。沒來的長輩，他以後的幾天，登門拜訪，將禮品與戒指送給了他們。當問起他當年未婚妻的現狀時，得到的答覆：「她已不在人世了」時，二叔的眼淚再次流了下來：「我對不起她啊！」

平陰縣政協知道了他的消息，專車來二叔的老家把他接到縣裡，開歡慶會，座談會，設宴招待，讓他十分感動。他與同來玫瑰鄉的一位張姓台籍同胞參觀了家鄉的山水景觀，企業、學校。當他聽說玫瑰鄉一學校正在改變黑屋子土檯子的現狀時，當即拿出1000元人民幣捐給校方。當天，縣電視台播報了這一新聞。次日，《濟南日報》，市電視台也不失時機地進行了報導。

●敬老愛幼遊子心

1988年回故鄉，了卻了四十年來二叔思鄉戀鄉的一片心，圓了歸鄉夢，他祭奠了祖墳。回台後，郵來數千元，托他弟弟整修家墳，給已逝去的老人立了碑。

次年，王西圃先生又飛回故鄉玫瑰鎮，四弟帶著他祭拜了祖墳，二叔扶著老輩人的碑，長跪不起，泣聲漣漣。

傷心過後，聞聽侄子茂明的女兒考上曲阜師範大學，高興起來，他拿出身上僅有的3000多元，遞給經濟不寬裕的茂明手上，轉給他女兒交學費。

1989年，西圃叔再次探家來了，他是與嬸嬸同來的。嬸嬸向大家介紹台灣風光與風世人情，家鄉的親人聽著，消除了腦海中不少的偏見。她與二叔風風雨雨，同心共濟三十年，一路走來，僅憑二叔的微薄工資，節衣縮食，供養四個孩子上學，養大成才，大兒在台灣清華大學工學院任教，當院長，時常來北京參加學術論壇，二子在一家工廠當經理，兩個女兒分別是醫生與公務員。現在，子女都成家立業了。

●讓後輩傳承下去

答謝宴廳裡，談笑聲，鼓掌聲，陣陣傳來。西圃老人說：「離上次來故鄉，相距十年了，上次回台後，沒多久，我夫人，滑倒在地，以後半癱，臥床不起，僱人伺候，家裡離不開啊！這次來，我把茂德他夫婦二人帶來，以後有個傳承，向家鄉父老鄉親有個交代。」

「嗯，我爸，年紀越來越大了，以後我們年輕的常來，也歡迎大家到我們那裡走走看看，保證有吃有喝」，茂德真誠地對大家說。一家親的知心話在宴席上說個沒夠。

幾天來，西圃叔的日程表安排得緊緊的，次日，他們請了親友三大桌，第三天到了生他養他的村子轉了一圈，第四天，他們到二叔的外婆家去了趟，第五天，一行三人乘車拜見分散在各處的三個姑姑家。我又到二叔的住處，已是第六天的晚上八點了，他們見我來，高興的站起來，讓座倒茶。儘管叔一臉疲倦，仍不住地與我說話。

一周後，爺仨帶著親人的祝福，帶著家鄉的情誼，乘上飛機，飛向台灣。

（王茂常/濟南）