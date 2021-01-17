故事發生在五代時期，也就是緊接著唐以後的那個短小時代。主人公是一位叫做李載仁的官員，他與唐朝有些瓜葛，都姓李嘛，正經八百李唐王朝的後裔。

有一天，李載仁下班回到家，剛進門就看見兩個下人在打架。多半是在衙門受了些上司的氣，心裡正不爽，一看這兩個不長眼的下人居然還打架，立即怒從心頭起──罰，重重地罰。可是李官員體罰下人的方式實在有些特殊，他怒氣衝衝地派人從廚房拿來一盆豬肉──真的是豬肉，丟在兩個打架的人面前說：「罰你二人現在就給我把這些豬肉吃下去。」

故事講到這，你一定覺得很好笑，這種懲罰方式要不要一天多來幾回呢？這位姓李的官員該不會腦子壞掉了吧?!這哪是懲罰，簡直就是以吃豬肉的方式來鼓勵下人打架呀！你還真別笑，大概在這位李姓官員的心裡，真的覺得再沒有任何懲罰方式比讓下人吃豬肉更解恨啦！為什麼這樣說呢？不要著急，聽我娓娓道來。

剛才說過，這位李姓官員是大唐李氏王朝的後裔，在他的祖宗的祖宗那一代，豬肉極不受歡迎。唐朝人認為吃豬肉會「閉血脈，弱筋骨，壯風氣」，吃多了容易得一種風病，所以唐朝人都不愛吃豬肉。這位李載仁拿豬肉給兩個打架的下人，在當時實在是一種不怎麼厚道的心腸。還有一種說法其實比得風病噁心多了，我真不想說，怕影響你們以後對豬肉的胃口。可是如果不說，又覺得愧對一位「知無不言，言無不盡」寫書人的良心。

事實其實是這樣的，唐朝時，豬都養在廁所裡。這還真不是瞎說，好多年以前，我和父母回農村老家，就見過這樣的情形─ 廁所養著兩頭大黑豬。想要上廁所，後面幾隻大眼睛就那麼目不轉睛地盯著看，嚇得我褲子沒有穿好就跑出來。

這種養豬方式大概是從古代一直延續下來的，至少在唐代的農村還是這麼養豬。唐朝人覺得豬是吃「那些東西」長肥的肉，吃豬肉豈不是就像吃那些東西一樣嗎？所以他們不太願意吃豬肉。這下知道為什麼李姓官員懲罰下人一定要給他們吃豬肉了吧？