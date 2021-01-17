藝術家侯淑姿在10年前投入眷村改建，身為基督徒的她表示，當時因為夢到岡山醒村被拆得稀巴爛，做了惡夢，神呼召她去做些事情。所以，她就投入眷村改建，陸續發表「我們在此相遇」、「長日將盡」、「鄉關何處」等3系列影像作品。

她認為，政府要讓產官學有平台去運作，並有完整規畫，才能好好推動眷村再利用等文化運動。侯淑姿近年致力眷村文化保存，以及影像記錄，她說，影像是替眷村發聲的方式，不是純記錄，其本身就是一個表述。比如一名老奶奶被迫離開超過一甲子的黃埔新村；對於無法保留的，影像可以補償，等於代替民眾的記憶。

對於岡山僅存的眷村文化，侯淑姿說，岡山很可惜，許多老眷村就這樣沒了，她當時夢到「醒村」被拆到稀巴爛，感覺是上帝呼召她去做事情。從左營到岡山，整件事情說來就很妙。

眷村改建計畫已步入尾聲，在樂群村的「岡山4號藝文沙龍」，經過整理後，將以藝文沙龍的方式呈現在民眾面前。

侯淑姿說，政府必須要幫助年輕人創造就業機會，她在高雄教書15年，學生畢業後，能留在南部教書的比例非常少。國家必須創造出有利於年輕人的環境，給他們開一條路，不要讓學生畢業了就離開。