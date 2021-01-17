以強調保證給付與保障終身為訴求的失能扶助險，國內保險業者從2012年推出以來，由於其理賠認定比傳統長照險明確，且保費又比長照險相較便宜40％～50％，迄今已累積數百萬張的銷量。但因為損失率攀高，導致國外再保險公司拒保或漲價，以及保險業者自身的準備金不足，因而引發各方關注，擔心這些鉅量的失能扶助險，可能會成為無法兌現的烏龍保單。

面對這樣的風險，金管會保險局於11日召開失扶險「補破網」專案會議，拍板五大方向從2021年開始落實。未來並將逐步擴散到其他險種，以避免再出現新的類失扶險缺口。

觀察保險局在新年伊始，就忙不迭地召開「補破網」會議，固然可以顯示失扶險確已面臨嚴峻的「失能」風險。但其實保險局先前在2020年11月與12月，已曾先後祭出「急救失能扶助險」五大招，及針對壽險業者的六不規範。保險局如此密集的針對單一保險品項一再出招，無疑益發凸顯事態的嚴峻。

平議保險局的這一連串作為，與其追究何以致此，倒不如更務實的來檢視這些新規範、新招式是否果然能夠讓事態不致惡化。當然也應亡羊補牢，建構可長可久的失能扶助險機制，並正視台灣面臨加速老化所帶來的挑戰。

以保險局於去年11月所歸納出的急救五大招的具體內容來看，第一招就是要求「壽險公會應在二周內提出增提準備金方案」，以期能填補缺口，逐步強化業者的財務體質。解讀保險局的這項要求，其實正好顯示原來業者在開辦失能扶助險時，的確有過於樂觀的預期。而何以致此，則有必要從根源加以檢視。

其次，第二招明訂「2020精算報告應檢視失扶險的適足性」，以及第三招「2021起全面抽查失扶險」。這兩招明顯屬於亡羊補牢之舉，以防止出現新缺口。但也讓我們了解，我們正面對一個以前從未有的高齡社會結構，更要謹慎行事。

至於第四招「建立失扶險損失率資料庫」，以期建立檢視及訂價依據。這一招性質上雖然也算是亡羊補牢，但是在可見的未來，保險局應不只侷限於規劃建立針對失扶險的相關資料庫，而也應該檢視其他不同的保險品項是否也應建立相應的資料庫。畢竟在當前大數據的建檔、雲端儲存以及運用分析已經蔚為風潮之下，保險局，或金管會，乃至於整個行政體系，如果能夠善用大數據科技，自然有助於提升治理績效落實精準施政。

而金管會急救五大招的最後一項，強調要「加重精算人員責任」，嚴禁被業績牽著走而設計出烏龍保單。關於這一招，對精算人員加重課責，這本來就是做為精算人員不可或缺的SOP。但更值得正視省思的，則是金管會表示應嚴禁精算人員被業績牽著走，這無疑才是失扶險可能淪為「失能險」的真正關鍵。

然而即使已經有了2020年11月的急救五大招，對比新的一年保險局再度祭出的「新五指山」。以第一項新措施而論，保險局強調「失扶險應逐張檢視準備金的適足性」，以提醒業者不可以打混仗。此固然有預警作用，但同樣值得正視的是，除了業者可能對金管會的要求打混之外，行政體系是否也存有類似下屬單位對主管要求虛應故事的情事？

第二項「3月底提整體失扶險增提計畫，分五年增提」，以及第三項「失扶險初期獲利須提存在帳上」，不得當盈餘分配。這兩項主要著眼於確保失扶險不致淪為烏龍保險，但對業者無疑增加資金壓力以及影響失扶險販售的吸引力。因此最後業者會不會因而被迫打混仗，或者因而加速失扶險的「烏龍化」，自然值得進一步的觀察。

至於第四項「新保單要設銷售上限及預警機制」，以及第五項「保單損益定期報董事會」。前者規範即使是當紅商品也不能無限銷售，這本是企業CSR的應有之義，但是否能夠擺脫利誘則將是一大考驗！而後者同樣算是亡羊補牢之舉。但業者如未主動提報董事會，其實已有違ESG的準則。

綜而觀之，政府於2012年核備保險業者販售失能扶助險，以做為推動落實長照政策的一項措施，出發點是積極的，但是實際運作以後，問題逐漸浮現，甚至有可能讓「失扶險」淪為「失能險」。金管會能夠亡羊補牢，值得肯定，但引伸出來的更多課題，包括過去的保險經驗，或生命周期，疾病統計數據等，這些年來都已經出現極大的改變，如何適應新的環境變化，需要政府、業者加緊腳步努力改善。

(工商時報)