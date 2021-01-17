1月20日，不管川普與川粉再怎麼心不甘、情不願，拜登終將入主白宮，美國亦迎來民主黨全面執政的新年代，遠在太平洋彼端的台灣，蔡英文亟需盤算未來3年4個月任期要如何面對美國的拜登政府？

去年美國總統競選期間，綠媒聯袂綠營民代、名嘴，標舉「我川威武」，上窮碧落下黃泉的黑拜登，更無所不用其極醜化拜登之子，跟風郭文貴與黎智英特助，大肆放送拜登兒子羶色腥的緋聞以及投資中國大陸的假新聞；確定拜登當選後，蔡政府還是對川普看守政府不離不棄、百依百順，蓬佩奧在下台倒數計時之際取消美台交往限制，蔡政府當然感恩載德、從善如流，12日國務院政軍局助理國務卿古柏會晤駐美代表蕭美琴，13日駐聯合國大使克拉芙特本來高調訪台，雖被臨時取消、中途召返，14日還是和蔡英文開了一場聊勝於無的視訊會議，克拉芙特在談話中表示，「美國會永遠與台灣站在一起，肩並肩地成為民主的支柱」，但所有人都心知肚明，克拉芙特的談話並不代表1月20日之後的美國，這場雙姝隔海對話，不過是在耍嘴皮、呼口號。

敗選的美國總統和國務卿在離任前猛打台灣牌甚至提前梭哈，這是在給繼任政府製造問題，擺明給拜登穿小鞋、下岔子，挖坑、埋雷，拜登看在眼裡，情何以堪，倘若新仇舊恨湧上心頭，又會如何對付蔡政府，川普出台的《台灣旅行法》、《台北法案》、《台灣保證法》，真能當作台灣的護身符？徒法不足以自行！關鍵在於拜登願意落實到什麼地步。

蔡英文和如狼似虎的川普表現得如膠似漆，換上老謀深算、美國建制派典型政治人物代表，又該如何應對進退，就算拜登大人不計小人過，蔡英文自知理虧心虛，之前對川普都已經來者不拒、照單全收，以後面對拜登更只能概括承受，加碼輸誠、加倍奉承。

拜登在《紐約時報》專訪中說，未來與中國打交道，最重要的就是「制衡」，當美國對中國的戰略思維從「對抗」改為「競爭」，台灣扮演反中急先鋒的角色將不再那麼吃重，蔡政府要如何重設美中台三邊關係的定位？華府智庫外交關係協會14日發布報告，列出2021年全球30個潛在衝突點以及對美國利益的影響，隨著美中對抗加劇，中國大陸對台灣施加的政經壓力日益強烈，台灣首度進入衝突最高級別，更被列在「中度機率」、「高衝擊」的首位，這也顯示中美關係最可能發生爭端的地點就是台灣，對美國的衝擊與影響也最大。

拜登政府是否收到信號，日後在台灣問題上保持距離以策安全，避免過度刺激中共以致擦槍走火，這4年多來台灣外交關係只有「親美」，兩岸關係就是「反中」，然而當美國不再爹親娘親，台灣仍要孤軍奮戰，繼續挺進反中，蒙著頭往前衝？

（作者為台灣青年聯合會理事長）