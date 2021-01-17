川普卸任前垂死掙扎，帶頭鬧事，美國爆發國會淪陷事件。同一天，國務卿蓬佩奧宣布派美國駐聯合國大使訪台，兩岸皆有不小的反應。

川普政府即將下台，還搞美使訪台秀，無非是美其名「畢業旅行」，實則給拜登挖坑，美國內部不少人都反對。蔡英文一路押寶川普，處境更是難堪，表面聲稱歡迎美使，心裡又怕得罪拜登，還得擔心大陸反制，真的是左右為難。

一般民眾不過看戲，但許多觀察家都對後來美使取消訪台，異口同聲說「台灣躲過超級炸彈」。就連出身綠營的民調專家也說「有些人鬆了口氣」。究其原因，就是大陸外交部警告非虛，蓬佩奧已嚴重挑戰一中原則，在危險道路上愈走愈遠，除非及時回頭，否則必要付出沉重代價。

現任不分區立委、退役中將吳斯懷就說，當美使即將來台前夕，「各種癥候突然靜默，極似有大風暴即將發生」。相關消息更指出，中美之間「情報潛規則」被破壞，雙方聯繫管道疑似停擺。大陸對美國「已讀不回」，使美國深怕大陸真的動手發動武統，才在最後一刻以交接為由取消美使赴台。

此事甚至還有繪聲繪影的說法傳出，即大陸一邊對美全面緘默，一邊早已部署到位，一旦美使真的來台，便會要求其離開中國台灣領空，乃至派軍機隨美使座機一起入島。屆時台灣空軍也將被迫起飛因應，兩岸交火一觸即發，美國成為關鍵導火線。

以上所述情節，我相信與現實差距不會太遠。台灣閃過一次可能武統的戰火，卻不代表問題就此解決。蔡英文毫無下限臣服美國，不但要人民「體諒」開放美國毒豬，更持續對美軍購達到新高，大家除了知道她押寶川普，很少深究她與川普到底換了什麼。蔡英文元旦演說稱，這是她為了台灣發展「布下的局」，但是否是某種不可告人的「局」，還是曾經自己想像過的「局」，甚至根本就是出賣人民給美國的「陰謀」，引人深思。

可以想見的是，這個「陰謀」只有依賴川普才能實現，故而蔡英文明知民意反彈仍要奉承老美，不顧一切也要挾執政之勢一意孤行。然而人算不如天算，新冠疫情打亂川普連任美夢，美國人從未想過會陷入2000多萬人確診的「災情」，川普自身難保，當初承諾蔡英文的「陰謀」也只有胎死腹中。

台灣自認戰略位置重要，所以能夠挾洋自重，孰不知所謂「重要」是台灣極易成為戰場，而實際上對美國的戰略價值卻又十分有限。如果台灣的戰略價值大到能讓美國支持台獨，推翻《開羅宣言》以來台灣歸屬中國的法理，那又何必搞一堆小動作，卻始終不承認台灣的「國家」地位？如今蓬佩奧再稱台灣為「自由中國」，給予不少人在國際上製造「兩個中國」的幻想，但這即便在1970年代都難以實現，何況大陸已全面壯大的今天？

民進黨迷信靠美國的以武拒統，進而妄想以武謀獨。然而這不僅得在美國兩黨候選人中押對寶，還得寄望川普當選後真能履行私下的「承諾」，否則一切都是竹籃打水一場空。至於國民黨嘲笑民進黨押寶川普押錯人，自己卻同樣認同「親美反共」，造成兩岸持續對立，對美國的「孝敬」沒完沒了。

台灣和大陸同胞同是中國人，「親陸」本是骨肉天親。反之台灣不分朝野皆曰「親美」，但美國充其量不過是我們做生意的客戶之一，時刻不忘占我們便宜，乃至以宗主國姿態剝削台灣，又何來「親」可言？今天大陸實為台灣賴以為生的市場，如繼續政治對立，台灣前途該何去何從？

大陸領導人早在2019年提出「一國兩制台灣方案」，卻遭藍綠兩大黨共同反對，不容一點討論空間。現在拜登即將上台，光是處理川普爛攤就不是易事，還有什麼閒工夫理會台灣？如果堅持反對一國兩制，那是要繼續「孝敬」不可靠的美國拒絕統一，還是坐等最後「一國一制」的結果？留給台灣的時間已不多，是該重新思考一國兩制的時候了！（作者為新黨榮譽主席）