「我完全不相信你們有本事罷免王浩宇，要7萬9000多票欸。就憑你們桃園一盤散沙！」這大概是王浩宇被罷免成功後，在網路上流傳最廣的打臉文之一。但若要說就是因為這則貼文「幫助」王浩宇，未免也太抬舉個別人的社會影響力，不過無可諱言的是，類似前述貼文之類的言語霸凌刺激，反應出罷免投票的本質：仇恨值。

自從前高雄市長韓國瑜甫當選就被罷免的前例以後，罷免好像成為某種程度的「選舉延長賽」。台灣地方政治發展史上，選輸的人不服輸，高喊罷免的例子很多，但就沒有成案或罷免成功的，不是連署人數不足，連案子都沒成立，再不然就是罷免投票率未過門檻，長期下來，我們也就因為罷免的高門檻而以為罷免徒具其名而已。韓國瑜的罷免案，卻打破這個迷思，向台灣社會證明「罷免案是可以成功」的，而王浩宇的被罷免正好接續證明這不是孤證。

受「倒宇天光」成功的激勵，加上某同樣吸引仇恨很厲害的立委說「三個都罷免成功，請全台灣人吃雞排」的推波助瀾，接下來馬上要登場的另一樁高雄市議員黃捷的罷免投票，我們是否可以很樂觀地預期「清捷行動」也會順利成功呢？

我們當然不能武斷地說黃捷罷免案一定會過或不過，但就個人觀點來看，即便「清捷行動」順利過關，罷免案短期內連續成功，也不代表未來台灣政治會朝向「選舉結束，立刻罷免」的無限循環方向發展。畢竟若在風口上，豬也能飛，現在罷免狂風猛烈，黃捷飛起來的可能性並不小，但是和韓國瑜與王浩宇兩人相比，黃捷拉仇恨的功力和程度是遠遠不如的。

過去台灣罷免案難成案，更遑論通過的原因，經常是因為提出罷免者是關係人，就是選輸那方，這在正當性上就大打折扣，願賭服輸，輸了要認的社會氛圍下，很難動員到足夠多的罷免支持者來跨越成案門檻。而觀察王浩宇等之所以在連署和投票上順利過關，雖不能忽略政黨的動員，但那恐怕不是主因。如果是，憑什麼過去政黨無法進行類似動員？過去不成功，憑什麼現在就能，自有其道理。至於歸因於好天氣和投票率，恐怕是無稽之談，想當然爾而已，因為已經有研究指出，天氣與投票率兩者無關；而單獨說因為投票率高，所以過關，則是傻話。投票率是結果，不是原因啊！所以既然不是政黨動員，也不是天氣好壞和投票率相關等悖論，罷免成敗的關鍵因素則可能可歸因於「仇恨」的程度與牽連面。

王浩宇等人的問題都在於其自身言行爭議大到連自己人都挺不下去，而讓敵對陣營及原本事不關己的一般人都同仇敵愾。雖然起因有異，韓國瑜因為甫當選市長就選總統而被質疑誠信，王浩宇則是言行粗鄙又恣意妄為，但結果都是引起一般人廣泛的不滿，終於被罷免。

俗話講得好，「不作死，就不會死」，以台灣人對政治人物容忍度之高，若非過份逾越選民的心理底線，罷免案恐怕連成案都有困難。正因為如此，個人以為連續罷免成功恐為特例，無須過分擔憂台灣選舉的穩定性，畢竟像王浩宇之流的奇葩還是極少數，更何況連續罷免成功的影響對政治風氣是有正面助益的。

知道逾越選民心理底線的言行必然遭致反撲，未來得意忘形的政客就會變得更少，政治人物也會收斂言行，對整個政治風氣的改善是好的。君不見下一個罷免當事人黃捷已經嚇得把姿態擺到最低，深怕風大到把豬吹上天！（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）