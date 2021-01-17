如果有人稍有感冒症狀就能馬上去驗是否感染新冠肺炎，而且還連驗兩次；有人屬高危險群了，卻求一驗而不可得，這種防疫是否太愚蠢了？更甚者是：算不算特權？

這兩天中央流行疫情指揮中心幾次加開臨時記者會，原因明顯就是情況有變，北部某醫院出現醫護感染事件，原先一直否認有「群聚感染」的指揮中心，在出現第3名確診者後，終於將該事件定調「院內群聚」，證實染疫醫師休息室4處都有病毒，防疫破口可能已經出現。

與此同時，陳時中承認他「有一點感冒症狀」，身旁的人擔心他是否感染新冠，因此去採檢，而且採檢二次，幸好是陰性。但外界卻看到，爆院內群聚的北部某醫院有非匡列者的醫師想自主採檢，醫院卻因量能不夠而拒絕，該醫師因家有小孩，整整1周不敢回家，只能以醫院為家。

這個案例顯示出多面資訊，一是國內採檢能量明顯不足，該醫師雖不是匡列要採檢者，但在同家醫院工作當然已屬高危險群，從官方證實院內醫師休息室有4處查到病毒即可知，不過醫院因量能不足而拒檢。

第二是在防疫出現破口後，過去政府一直拒絕的廣篩該考慮了。政府拒絕的理由是成本太高，只是相較於萬一疫情再起造成的損失，這個成本只是一個不必計較的「小零頭」罷了；大陸的防疫成功，許多人都以「威權化社會」來解釋，但實際上其全面防堵、滴水不漏的普篩，才是關鍵。

最後一點當然是：人命顯然貴賤有別；阿中部長小感冒就能慎重其事採檢兩次，已屬高危險群的醫師要自主採檢，卻因採檢量能不足而被拒，為了家人只得暫時以醫院為家。這個世界還真是不公平，只是如此行事，部長羞還是不羞？