桃園某醫院的院內感染再度擴大，中央流行疫情指揮中心17日公布新增案856醫師確診。專責醫院的醫師案838把疾病分別傳給案839、案852的同院不同病房的護理師及新增案例，案856的工作夥伴醫師。這個事件可是狠狠賞了中央流行疫情指揮中心一個耳光，先前他們聚焦的重點是錯的，才會出現這麼嚴重的醫院防疫疏失，而且是出在專責醫院。

在SARS的時候，醫院的首例當然都是因為醫院入口檢疫未落實，誤放病人進來，接下來的感染爆發則是醫護同仁之間的交互傳染。SARS過後對於消弭醫院院內感染是有一套做法的，很多的努力放在阻擋病毒的侵入及醫護防護，所以建置了入口篩查、完善了隔離病房、設置了醫療網中的專責醫院，再經由SOP的每年修訂及演練，練就了強大的防疫醫療體系，其中的鐵衛軍就是遍布於全台的專責醫院。

醫療人員是院內感染的另一來源，SARS後也有規畫管理辦法。傳染病都是社區疾病，住院病人院內感染都是醫療人員由社區帶來，因此都規畫了醫療人員健康管理辦法，例如發燒監測、胸片檢查、缺席關懷、疫苗接種都必須常規執行，以避免醫療人員得了傳染病傳給病人。但這些辦法由於牽涉到難管理的醫療人員，主管機關都一再的打折，無法落實。

幾年前台中某大型醫院因為加護病房的護理同仁不接種流感疫苗，也不戴口罩，導致多名加護病人因流感重症而死亡。可見醫院多不重視這一區塊。

此次桃園專責醫院事件也是如此，照顧新冠病人的醫師有症狀還來醫院上班3天，才造成另外兩名護理同事院內感染，這是嚴重管理違失造成的院內感染危機。記得在2014年南韓，一個不知情的MERS病患在急診室待了4天，結果造成全國20兆韓元的經濟損失。這次台灣的醫師有症狀3天在醫院與社區趴趴走，可不是像南韓的病人待在急診室4天，危害程度應該可以比擬南韓了。

再看看我們指揮中心的處理模式，口水先噴到協助插管不慎，出事了再以剝洋蔥一層層篩查，這不是存心留給未匡列的接觸者再繼續接觸其他人的機會嗎？也用剝洋蔥的方式關病房，現在都什麼時候了，來點強一點的政策吧！

台灣已經將所有的病人以檢疫14天在關口擋下，篩出陽性的病例再以專屬途徑交給專責醫院照顧，照顧又都有完整的流程與防護。醫療人員不會再因為面對未知的病人而不小心被感染。所以此次的院內感染爆發的源頭，會在指揮中心都確認流程與防護無誤的情況下發生，那也實在是太白目了，所以早就該合理的懷疑並非院內感染。

指揮中心一口咬定院內感染，是因為院內接觸者好篩查，他們很怕去碰社區。還找了各項證據硬要拗是院內案812傳出來的，可是兩人的病毒株只是「極近相同」，而非「完全相同」，那怎麼會是相互傳染呢？

指揮中心應改掉凡事只想粉飾太平的念頭，現在已經是國家緊急的時刻，指揮中心才會臨時在晚上10點開記者會。那就別再凡事都以剝洋蔥的方式處理，讓國人覺得好像坐在掛了「奔馳」的牛車上，怪不協調的。（作者為醫師、退休基層公共衛生人員）