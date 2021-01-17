桃園市議員王浩宇確定遭到罷免。民進黨嗆這是因為國民黨介入動員，造成政治對立所致；還說這種結果「非多數人民所樂見」，對此表示遺憾。

王浩宇以5倍於他當選的票數被罷免，這樣還不是表達「多數人民」的意向，那什麼才能代表多數民意呢？民進黨顯然是沒有能力面對現實；如果罷免王浩宇無法讓民進黨懂得反省，還在怪東怪西，那接下來還有好幾場罷免行動，提供執政者更多學習「謙卑、謙卑、再謙卑」的機會，民進黨可以好好把握。

話說回來，雖然民進黨把罷王怪罪到國民黨頭上，但國民黨卻也不敢過於居功，最多只稱是「從旁支援」。罷王能夠從一開始的乏人看好到最後成功達陣，關鍵有個人因素，也有大環境的因素。

在個人因素部分，王浩宇的民代生涯做得天怒人怨；大環境因素則是有越來越多民眾不滿、厭惡民進黨的執政，特別是今年1月1日萊豬正式開放進口後，大家親身感受到相關政策一片混亂，民眾要知道豬肉肉品是不是含有萊劑，但行政院卻只知顧左右而言他，拚命推出各種豬標章，而且還錯誤百出、毫無公信力，甚至近期已陸續有許多業者退回標章，表明不跟政府玩了。如此一來，恐將令廣大消費者更加無所適從。

萊豬之亂、台灣豬標章之亂至今未解，這樣的執政團隊當然會失去民心！罷免王浩宇只是人民向這個無能又專制的政府表達憤怒的系列行動之一，王浩宇並不是最重要的標的，「教訓民進黨」才是。

回顧整個罷王過程中，民進黨政府以執政資源，不斷抵制、打壓，連中選會和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都來摻一腳。去年6月韓國瑜罷免案投票時，陳時中說，基於尊重公民權，他傾向同意「居家檢疫者」、「居家隔離者」可以去投票，「自主健康管理者」當然更是可以；但這次的罷王，中選會明確規定居家隔離者和居家檢疫者都不得外出投票，自主健康管理者在通知檢驗陰性之前，也不得外出投票等等，門檻更多。

此外，罷王前夕，中央流行疫情指揮中心公布了「北部某醫院」出現院內感染、甚至可能已有社區感染，桃園市長鄭文燦立刻跳出來對號入座，綠嘴、綠媒加碼發布更多確診者的資訊。上述提前發布疫情資訊的行為，除了違反指揮中心的規定之外，更令人玩味的是，境內出現院內感染不是什麼好事，就算非要公布不可也該讓指揮中心去公布就好了，地方首長為什麼這麼熱心主動發布？難道是借箸代籌？指揮中心不方便明確指出北部是哪裡，就讓綠營名嘴和地方首長去說？重點是，既然有這麼嚴重的疫情了，桃園人、中壢人，你們還敢出門投罷免票嗎？

事實證明，大家沒有被嚇到。一位失能且失德的政客最終遭到了人民的唾棄。不要小看這次罷免的「只是」一個地方層級的民代，因為這代表的是公民的勇氣、團結與覺醒。這股無法阻止的公民力量，非關藍綠，面對無色覺醒的人民，執政者應該要害怕，因為這標幟著人民集結起來、對抗惡政的號角已然響起。（作者為作家）