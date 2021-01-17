楊志良是誰？一個馬政府時代當過1年半衛生署長的大學教授，卸任10餘年來只在報紙寫時評、偶而上電視政論節目開講，談不上什麼政治影響力，日前只不過在政論節目批評桃園染疫醫師，認為「應該開除」，民進黨就啟動黨國宣傳機器全面打擊，從黨內高幹、衛福部長、行政院長，甚至總統輪番猛轟。這是一種典型的「不對稱作戰」，原本是國軍用來和解放軍作戰的概念，卻被民進黨拿來對付一位教授，民進黨打的是什麼算盤？

民進黨要找回敵人

這是一種「火力示範」，是在告訴社會，不管你是誰，絕不允許和民進黨不同的意見存在，不同意見如同星星之火可以燎原，都要消滅於第一時間，或用更大的聲音來壓制，否則民進黨如沙丘城堡的政權可能瓦解。

民進黨充滿危機意識，把任何異議的聲音都當成政權保護戰來對付，認為「國無敵者恆亡」，政黨同樣也要有敵人。民進黨認為國民黨已經弱化，不再有戰鬥力，不把國民黨當成對戰的目標，民進黨要「找回敵人」，才能維持黨與國的活力。

「找回敵人」一點都不弔詭。1990年初蘇聯解體後，美國在「歷史終結論」薰染下陷入茫然，拔劍四顧卻找不到敵人，認為這是最大的國家危機。剛好不識相的伊拉克總統海珊入侵科威特，美國老布希總統撿到槍，在聯合國以半年的時間籌組「多國聯盟」，讓美國展現「再次偉大」的力量。

只是，伊拉克軍隊不堪一擊，多國部隊不到3天就從沙烏地阿拉伯邊境，直穿科威特打到巴格達郊外。老布希原本可以逮捕海珊並占領伊拉克，卻刻意留下海珊做為「敵人」。

但他的兒子小布希總統2003年發動第二次對伊戰爭，最後還是把海珊吊死了。隨著美國對中東原油依賴性降低，東亞經濟更繁榮，對美國國家安全重要性更高，美國總統開始把敵人的目標轉向中國與俄羅斯。

但是，小國可以任美國宰殺，大國可就不一樣了。川普過去幾年跟中國大打貿易戰，結果自損八百，卻未能殺敵一千，這應該讓民進黨政府有所警惕，可以打小，不能打大，要打，就要大打，不能小打小鬧。套一句毛澤東的話：「革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻，那樣從容不迫，文質彬彬，那樣溫良恭讓」，這正點出國民黨的死結，民進黨知道，失去黨產的國民黨並沒有改變「溫良恭讓」本性，不值得一打。但是，不打，民進黨會面臨「國無敵者恆亡」的命運。

楊志良在這種政治邏輯下成為民進黨的「敵人」，既然有人願意冒出頭，民進黨絕對不會放過機會，不只要打，還要開動國家機器與黨機器打一場巨型戰爭。就像老布希把海珊當成大敵，非要結合多國部隊一樣。

楊志良成代罪羔羊

楊志良或許弄不明白挨批的原委，更簡單地說，不是楊志良該打，而是民進黨需要代罪羔羊。民進黨打「不對稱戰爭」的目的在抵消罷免王浩宇及反萊豬的聲量，只要聲量出不來，這些負面事件就容易輕騎過關。

楊志良雖非檯面政治人物，只要民進黨窮追猛打，就可以把楊志良打大，就可以壓過罷免王浩宇和反萊豬的聲勢。所以，楊志良也不要把自己看小了，只要你敢發出不同的聲音，看在民進黨眼裡，你就是大人物，就是值得一打的對象。

從這裡也可以看出民進黨為何容不下中天新聞台，在一片綠油油的媒體生態中，只有中天顏色不一樣。2018年在全民討厭民進黨的潮流下，這股不一樣的聲音結合韓國瑜的庶民魅力，創造出韓流，讓民進黨選情崩盤，不除掉中天新聞台，2022年可能又造出新的「韓流」、「江流」或「朱流」。民進黨深沉的沙丘城堡危機感，極度擔心下次選舉被推倒，絕不容許任何敵人存在。

國民黨不值得打、中天新聞台已經從電視頻道消除，但民進黨不能沒有敵人，那麼就找敢於發出異聲的對象，大加撻伐，以維持黨國的戰鬥力。楊志良雖小，但只要是民進黨的敵人就大打，這一點，恐怕是國民黨學不會的。