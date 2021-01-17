美國駐聯合國大使克拉芙特臨時取消訪台行程，但蔡總統不放棄與她對話的機會，改以視訊會議方式於1月14日進行，並藉這個「國際場域」宣示過去她未曾談過的「參與聯合國」問題，這個不尋常的政治動作需要慎重解讀，以避免誤判。

民進黨鑽研解放軍「三戰」

就總統府公布的訊息，蔡英文和克拉芙特兩人對話議題包括「台灣國際參與、台美深化合作、民主理念共享、教育資源交流等相關議題」等。一個駐聯合國代表能夠跟蔡英文直接視訊對話，而且廣泛交談那麼多議題，身分與議題都不對等，重點是在「台灣參與聯合國」，這才是民進黨準備在克拉芙特身上做文章的重中之重，可惜她沒來，否則這對民進黨來說，將是一場多麼難能可貴的「大外宣」。

「大外宣」的概念，先前是針對大陸對外宣傳的專用語，學術上叫做「公共外交」。2003年解放軍在大陸領導人江澤民指示下改成「輿論戰」，相對於美軍所使用的「媒體戰」，有更深的意涵。「媒體戰」主要是在戰時善用媒體作欺敵宣傳，最典型的例子，就是2003年美伊戰爭時，美軍曾製造一個「嬰兒奶粉工廠」，專門以嬰兒做化學武器的試驗場。美軍就利用這個虛假的資訊，激起美國人民支持美軍入侵伊拉克。

但是，中國認為「媒體戰」只是一種簡單的「腦皮層戰爭」，無法徹底改變人民的「價值意識」，因而改用「輿論戰」，並跟心理戰、法律戰結合成為「三戰」。其中「輿論戰」就是要透過輿論宣傳，特別是在平時就要不斷地宣傳，以改變人民對政府政策的認知，這種價值意識的改變，才能深入人民的「腦皮層」之內，比過去的「洗腦」更為徹底。

解放軍提出「三戰」概念後，民進黨陳水扁執政時期，就委由國防部、新聞局和陸委會邀請專家學者做專門的研究，期望以子之矛，攻子之盾。民進黨的努力沒有白費，這幾年透過輿論戰跟國民民黨搶政權、和中共爭話語權，都頗有斬獲。甚至還把輿論戰延伸到「認知戰」範疇，去年520蔡英文第二任期就職演說中，就特別提到「認知戰」的概念，作為民進黨與大陸對戰的作戰工具。

民進黨是從2018年九合一選舉大挫敗之後，開始把輿論戰和認知戰結合起來，藉由中共總書記習近平的話語，在「一國兩制台灣方案」上大做文章，並刻意改變習近平的原意，扭曲「一國兩制」就是「九二共識」。蔡英文除了抨擊習近平的倡議之外，更明白地拒絕接受「九二共識」。蔡英文的嚴厲拒絕，透過對台灣人民認知上的改變，讓她化身為「辣台妹」。

化解掉可能的台海風暴

2019年民進黨更藉由香港反修例風波，大打「大內宣」，進一步把「一國兩制」扭曲為「惡魔天空下的真理」，在2020年的大選中，徹底打垮國民黨在2018年九合一選舉期間掀起的「韓流」氣勢。之後接連罷韓、高市長補選，民進黨一路過關斬將，都是以輿論戰和認知戰發揮戰力所取得的成果。

輿論戰和認知戰的結合威力無比，可說是無硝煙戰爭的極致，甚至比子彈更具威脅性。子彈只打對戰的敵人，輿論戰和認知戰可以針對所有人民大眾，像秋風掃落葉一般，無堅不摧。

民進黨知道認知戰的威力，不時要抓住機會發揮一番。美國國務卿蓬佩奧宣布克拉芙特來台訪問之後，儘管她訪台的價值不能與蓬佩奧或川普相提並論，但民進黨不放棄任何一場可以打認知戰的機會，早早就安排讓克拉芙特與蔡英文在總統府內會餐。總統府接待克拉芙特，規格明顯超過美國衛生部長阿札爾和國務院次卿柯拉克。

蔡政府準備以超高規格接待這位即將卸任的官員，無非想藉機打輿論戰、認知戰，演出一場「大外宣」，讓全世界知道，台灣不僅被排除於世界衛生組織之外，還想加入聯合國變成一個「正常國家」。

也許是大陸看破蔡政府「大外宣」的伎倆，也許是拜登政府不想在就職前讓川普政府再惹事，也許是蓬佩奧意興闌珊，總之，克拉芙特訪台行突然叫停，這場認知戰雖戛然而止，卻可能化解了一次激烈的台海衝突。克拉芙特停止了訪台這一步，應該可以讓拜登之後的美台關係較容易步上正軌。