中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（16）日在記者會上說自己最近有點感冒、咳嗽、發燒，須隨時隨地戴上口罩，已接受採檢為陰性，要記者及周遭的人不要靠得太近。

台灣人民都應該清楚認知這次新冠病毒傳播力強，變異快，偽陽性、偽陰性機率又高，狡猾無比，防疫第一線人員是高風險族群必須高度警覺，陳時中以身作則的態度值得肯定，但對於前兩天其反駁前衛生署長楊志良指摘北部某醫院染疫醫師發生疫情破口的言論，則顯得矛盾。

楊志良指稱染疫醫師缺乏警覺，不僅執行門診看診，有了咳嗽症狀還與女友趴趴走，他說自己若是院長就開除這位醫師，沒想到引來眾多非議。楊志良要求醫護人員必須抱持嚴謹的態度和高度警覺，試問，和陳時中有什麼不一樣？

綠媒若用1450的方式思考，批評楊志良沒有插管經驗、沒有體諒醫護人員的辛苦與風險，甚至挖他大學聯考成績……，這些都是鄉愿，只是轉移焦點，沒有正視防疫破口付出的代價，果然，今天另一位醫師同僚採檢陽性，擴大匡列265人二採，接下來要更進一步擴大疫調避免社區感染。

在紐籍機師違規事件中，桃園市衛生局開罰機師30萬元、交通部開罰長榮航空100萬元，並考慮祭出減少航班重罰，長榮航空隨即開除紐籍機師。航空機組人員居檢規定從3～5天，修改為自今年元旦起，居檢一律7天，採檢陰性才能進入社區，第8天到14天須遵循加強版自主健康管理，不可到夜市、百貨公司等公共場所，違者開罰100萬元。

就事論事，罵一個沒有權力的人，不能解除防疫破口的危機；楊志良無法開除任何人，指揮官陳時中才可以。