美國總統當選人拜登的核心策士艾利森接受TVBS訪問時表示，一國兩制已經走到盡頭，但是拜登明白只有一個中國，美國不會承認台灣獨立。

艾利森所謂「走到盡頭」，不是指拜登將放棄「一中」，而是否定「兩制」，更確切地說，是認為「一國兩制」無法解決兩岸問題，美中台需要達成一個「兩岸新方案」，以改善三方關係，避免戰爭，和平共榮。

從艾利森替「中國朋友」總結的5個R來看，拜登會重視中美共存，避免「相互毀滅」。前3R：「回歸正常」（return to normal）、「逆轉」（reversal）、「檢視」（review），都是對川普政策的否定；後2R：「現實主義」（realism）、「負責任」（responsible），則是強調中美共存的重要性。

可以期待拜登新政府上台之後，將會致力於建構一個全新的外交政策，不會再利用台灣刺激中國大陸。兩岸都應當重視艾利森所提出的「兩岸新方案」：面對已經被汙名化的「一國兩制」，大陸對台政策需要新思維、新架構；蔡政府也要摒棄逢中必反，不要挑動兩岸對立，讓美中台都陷入艾利森所言的「另一個選項」——戰爭的危險當中。