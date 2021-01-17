美國駐聯合國大使克拉芙特女士原本訂於13日訪台，結果在赴台專機升空盤旋四小時後，取消了赴台行程，美國國務院的說法是因為新舊任政府的交接只剩8天，「為了確保未來8天能順利交接」，所以取消了所有國務院官員的外訪行程，包括國務卿蓬佩奧本人的訪歐之行。此舉弄得外界驚訝連連，浮想聯翩。其實，這在相當程度上，代表了川普政府的投機與混亂。

必須要說的是，「為了確保未來8天能順利交接」一說，實在是一個非常蹩腳的藉口。華府來的訊息很含蓄但明確，「這百分之八十是個謊言」。因為難道在安排克、蓬二人的出訪之行時，不知道距新舊任政府交接只有8天?這個8天大限是突然從天上掉下來的?歐洲方面傳出的訊息則是頗為不堪，說是因為蓬佩奧本人原本的赴歐行程希望是排見盧森堡及歐盟官員却遭拒絕，所以一怒之下為了遮羞，遂停止所有的外訪行程。

但其實，間題要比這個嚴重得多。因為就在美方宣布了克拉芙特大使的行程後，來自華府的訊息表示，蓬佩奧本人甚至都已起心動念，「找了美國國防部，要求派出戰艦（warship）搭載他本人來台」，而不顧可能後果如何！華府的消息顯然對此表示相當憂心，因為「不知道北京會如何」?「甚至就直接在1月20日前做些什麼」?就整體兩岸關係乃至東北亞的和平，甚至是全球穩定而言，都可能造成重大災難性後果。

這個問題的嚴重性在於二合ㄧ，因為除了美國國務卿赴台，會形成對美中（共）雙方的外交大衝撞進而損及台海安全外，整個東北亞的穩定必受波及。而美國軍艦赴台，這形同撕毀當年美國與中共建交時的三條件（與中華民國斷交、廢除中美共同防禦條約、撤出美國在台灣所有軍隊）。這種衝擊的意涵是，兩個核全球最大的經濟體且是擁有核武的國家，進入一種武裝對峙，乃至於是準戰爭的狀態。這種緊張狀態及可能的後果，是無法想像的。

大概是北京最後表達了什麼，或是美方相關單位據此做了某種評估，最後，蓬佩奧乘戰艦來台一事遂不了了之。無論如何，蓬佩奧這種天馬行空、異想天開、完全不顧後果的念頭，居然可以這樣出現，還真使人害怕不已。

華盛頓郵報、紐約時報這些大報紛紛表態，認為川普和蓬佩奧在外交上到處挖坑、埋地雷，就是要給拜登政府好看，讓拜登政府無法收場，來顯示拜登政府的無能，這將有利於2024年川、蓬二人重行進軍華府大位。此一說法也大致符合事實。

其實，就在川蓬二人這些難以令人理解的行徑，甚至是鼓動川粉衝進國會後，英國經濟學人立即在美國做了一個民調，發現共和黨人居然還有接近百分之五十的比例支持川普。也就是在這樣的結構與形勢下，美國參謀首長聯席會議破天荒的發布正式聲明，支持拜登。軍頭發表聲明支持某ㄧ民選總統與否，這是第三世界國家才會出現的事，而今出現在老牌民主國家的美國，真是使人完全無法想像。川蓬二人的瘋狂，算是領教了。