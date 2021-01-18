如此的經驗讓楊鵬相信，中國上古「太極」圖的哲理：「正反相合，陰陽共濟」。他認為：蔣委員長在重慶正面領導抗戰，立於「正」。汪先生投入日軍佔領區以「和平」為名，建立政權，組織軍隊，恢復失土，立於「反」。若非美國原子彈中途插手，只待一天，委員長一聲令下，「正」「反」一合，內外夾攻，全部日軍只有死路一條。這是「淪陷區同胞父以告子、兄以告弟、口手相傳、深信不疑的」。孫子兵法要補上汪精衛所示範的「大戰略」，才能盡善盡美。

「命喪黑牢」

或許是當年淪陷區老百姓普遍的期望。但這卻不是歷史真正的發展方向。美國在廣島和長崎投下兩顆原子彈，漫長的抗戰驟然結束，突如其來的勝利助長了國民政府驕橫的心態和錯誤的接收政策，掀起了人民普遍的反感。其中有兩件事最讓楊鵬耿耿於懷：第一、抗戰勝利後，包括周佛海在內的汪政府委員大多被捕下獄。

民國三十五年三月十四日，戴笠因飛機失事，死於南京。當時許多人都知道；周佛海曾經被軍統所吸收，但戴笠一死，周佛海頓失所依，他先依「懲治漢奸條例」，被判死刑；後減為無期徒刑，最後是病死獄中。

「以德報怨」

第二、是汪精衛墳墓被挖，屍體曝露的消息。汪精衛死後，遺體依其遺願歸葬於南京中山陵西南的梅花山。抗戰勝利後，翌年一月，國民政府派工兵將其墳墓炸毀，遺體運往清涼山火葬場焚化。這個作法，讓楊鵬極感痛心。

他認為：在中國傳統文化中，這是傷天害理的事。即使民間傳說「蔣汪合謀」對付日寇，並非事實，可是汪精衛並未反對領袖，對抗重慶；更未出賣國土，或受日本人指揮，壓榨民財，罪不致於曝屍棄野。蔣委員長大聲疾呼，對屠殺南京同胞三十萬的罪魁禍首要「以德報怨」，卻對照顧人民又背負漢奸罪名的汪精衛卻如此殘酷，結果當然是天怒人怒，民心盡失。

按理說，日本投降，中國勝利。收復失土，台灣和所有外國租借都回到祖國懷抱，正是政府復甦經濟，實施民主憲政的大好機會。想不到一連串的錯誤政策，挑起了內戰，不到四年時間，裝備精良的幾百萬國軍被出自山野農村為數不到國軍一半的共軍打得落花流水，最後敗退到台灣。

一段歷史的轉變，完全出人意料之外。照國民黨自己的說法，主要是蘇聯支持中共，把日軍留住東北可以裝備八十萬軍隊的武器交給林彪，扭轉了戰局。除此之外，中共長期布置在國府內部的間諜洩漏最高機密，以致每戰應勝而反敗。兩種說法或許真有其事，但楊鵬認為：根本原因乃是上述許多政策嚴重錯誤，喪失民心。所謂「水能載舟，亦能覆舟」。民心與士氣乃一體之兩面。天下沒有失掉民心而士氣不喪的事。

「淪陷區」與「大後方」的對比

在我看來，當年國民政府之所以會作出一系列嚴重的政策錯誤，主要問題在於「艱苦抗戰」的「大後方」和「生活富裕」的「淪陷區」生活條件存有強烈的反差，在萬分艱苦的條件下苦撐的國軍官兵，沒想到美國的原子彈迫使日本立即投降，一夕之間變成了戰勝的英雄，而以「戰勝者」的姿態，變成「接收」，回到被「光復」的「淪陷區」，雙方生活條件的強烈反差，使他們忘了「直道而行」，而開始「劫收」各種「戰利品」。許多國民政府官員得意忘形，而又「飢不擇食」地假公濟私，大搞「五子登科」，最後是整個體制的快速崩潰。

楊鵬被軍統局調到陪都重慶去受訓的時候，他立刻注意到重慶「市區房屋簡陋陳舊不堪，斷簷殘壁到處都是」，相反的，「淪陷區除了南京大屠殺以外，在汪精衛治下，老百姓過的是物質充沛的富裕生活」（頁一○五─一○六）。

楊鵬親身的經驗告訴他，後方大學的校舍、師資、設備︙︙等等卻和他就讀的中央大學相差甚遠，他感到很不服氣的是：政府不但不承認他們的學歷，反而給他們扣上一頂「敵偽」的大帽，迫使他們必須隱藏學歷。「說自己是高中畢業嘛？實在是心有不甘；說有大學學歷吧！反而招來輕蔑筆試的眼光」（頁五一）。

他們不服氣的是：日本當年是「敵」國，「但到日本留學的畢業生，無論抗戰前、抗戰後以及抗戰期間，其學歷不但承認，而且堂而皇之的承認，且有尊奉的心態，和留德國、英國、美國、俄國一樣的被政府和民間捧為『外國歸國學人』（頁五一─五二），」認為「其間的矛盾是非，令人不解」。

這個問題已經涉及更深層「殖民現代性」議題。更清楚地說，從一九○五年清廷廢止科舉以來，所謂「大學」的一切建制，都是外來的。在中國知識份子對西方文化欠缺相應理解的情況下，他們很容易將西方大學的建制加以神聖化，盲目崇拜，而產生「自我殖民」的心態。來自「大後方」的「勝利者」，雖然大權在握，他們敢於歧視「淪陷區」的大學，將他們貶抑為「敵偽」大學，卻不敢貶抑其殖民母國的大學，因為後者隱含有較高的「現代性」或「進步性」。這個問題，我們將留待第三部再做細論。（系列完）