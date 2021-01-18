台灣一直很關注大陸是否有「統一時間表」，尤其適逢「兩個百年」，大陸會不會在和平統一無望的情況下祭出武統。不過，大陸人看起來對統一倒是沒那麼有信心。

大陸微博上近日出現一則短視頻，畫面上國台辦發言人手捧一本筆記本，用感性的語調讀上面的留言：「祖國統一不能一直等下去，我們這一代人要看到統一的那一天，不能把問題留給下一代。」

但大陸網友的回應顯然沒那麼樂觀，除了一如既往的吐槽國台辦，還有網友質疑：「這一代？是我半歲的外甥那一代麼？」

1月13日，大陸國台辦舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮說，「金甌無缺——紀念台灣光復七十五週年主題展」2020年10月25日開幕以來，受到廣泛關注，很多觀眾在展覽留言簿和網上留言，都強烈表達了希望祖國早日統一的迫切心情。朱鳳蓮列舉了部分觀眾留言：一位署名「三年級小學生」的觀眾畫了三顆小愛心，寫了一句話，「希望台灣早日回家」。一名觀眾寫了一首詩說，「曾經咫尺之隔，竟成海天之遙。如今只爭朝夕，兩岸早日圓夢。光復七十又五，共襄韆鞦偉業。戀戀山河無恙，綿綿骨肉情長」。還有觀眾寫道，「祖國統一不能一直等下去，我們這一代人要看到統一的那一天，不能再把問題留給下一代」。

就是這最後一個留言，引發大陸網友吐槽。網友紛紛質疑：「真的假的？」、「這一代？是我半歲的外甥那一代麼？」、「放羊的小孩。」

還有網友酸說：「我真的還想再活五百年……」、「意思是這一代就要掌握人類壽命密碼？」、「按國家的尿性，統一了也是給你們找2300萬大爺。」

不過，也有網友表示：「希望00後不再說這句話了！」、「家祭無忘告乃翁。」