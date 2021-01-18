民進黨立院黨團總召柯建銘在扁媽安詳逝世後感念文末尾放上阿扁母子的最後對話，扁媽：「阿扁，你的事情安怎？」阿扁：「您就別等了，放心的走吧！」字裡行間除了透露出無限的悲痛，也凸顯一個小英總統未解的難題：「阿扁的事」能解嗎？

首先，光是「阿扁的事」這個提問的定義就有分歧，台灣人民包括小英總統在內的認知是大赦或特赦阿扁；但是有143,617人包括阿扁在內的1%台灣人認知阿扁是冤枉的，要求平反（以2020年立委選舉一邊一國行動黨政黨票的阿扁鐵粉計）。

其次，多數人認知「阿扁的事」必須由總統《赦免法》處理，但是扁案有些判決無罪、有些仍在訴訟中，對於沒有判決的部分，小英總統如何從法律層面著手解決會是個難題。立委蔡易餘去年提《會計法》、《赦免法》修正案，前者擬將國務機要費除罪化、後者賦予總統特赦納入未定讞案件，為阿扁特赦鋪路，在民進黨完全執政下何以遲未排入優先議程？

然而「阿扁的事」不僅是阿扁個人的事，還有黨內派系微妙的權力抗衡、藍營阻力，甚至阿扁家族建國基金「海角七億」已涉美國洗錢防制法的追緝，究竟有多少人希望阿扁繼續「保外就醫」不要被特赦，恐怕統計黑數難以一言以蔽之。

晚年瀕臨失智的扁媽猶放心不下「阿扁的事」，應是此刻阿扁椎心之痛，小英任內能解嗎？阿扁只能問問完全執政的民進黨同志們，畢竟自己的敵人，永遠是自己人！