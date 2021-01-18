科學技術研發可分三大類：「基礎研究」、「應用研究」與「技術發展」。「基礎研究」是產生前瞻性創新的前端，其研究所需時間也至少以十年考量，「技術發展」是在商品化量產後端，只能產生維持性創新，也就是一般認為的製程改良；先進國家為維持技術優勢，普遍重視基礎研究，但國內研發經費則偏重在研發後端的技術發展。依據我國科學技術統計要覽（2020年版），2019年「基礎研究」、「應用研究」與「技術發展」分別占整體總研發（R&D）支出（約新台幣6,600億元）的7％、22.7％、70.3％，形成所謂「研究（R）少、發展（D）多」的研發結構。

美國國防部成立於1947年9月18日，前身為戰爭部。國防部成立後，科技研發重點就放在基礎研究，其研究成果對美軍有巨大貢獻，包括1950年代的鐳射、1960年代的全球定位系統及電腦滑鼠、1970年代的夜視技術和機載鐳射、1980年代的砷化鎵電子、1990年代的聯合精確空投系統等許多創新性產品；美國長期保持科技世界領先地位，維持著其世界霸權地位此事至關重要，有分析指出美國人均收入持續增長，有高達85％可以歸因於此。

諾貝爾獎得主、中研院丁肇中院士認為：「人類的好奇心是基礎研究的原始動力，有好奇心、對自己有信心，並且努力去做，才可能實現目標」；他希望台灣不要將自己研究只侷限於「技術轉化」，因為「基礎研究才是新技術和工業發展的原動力」，技術的發展是生根於基礎研究，如果一個社會將自己侷限於技術轉化，則經過一段時間，就沒有新知識發現，也就沒有東西可以轉化了，所以說「沒有科學基礎研究，何來新創產業與創新經濟」。

華為5G通訊領域何以領先世界？由2019年，華為總裁任正非談話可知其原因：「2018年華為的研發經費高達人民幣數千億元，華為公司有700多位數學家、800多位物理學家、120多位化學家，還有6,000多位專門從事基礎研究的專家及6萬多位工程師」；他認為「晶片研發只砸錢不夠，得砸數學家、物理學家、化學家…，而數學家是最有希望在材料科學、晶片、人工智慧等領域上做出突破，解決被『卡脖子』困局的研究者」；世界級領先企業，普遍重視基礎研究，也是它前瞻性創新的泉源。

基礎研究如此的重要，為何我國2019年只占整體研發支出的7％（約新台幣460億元），遠低於OECD國家平均值24％？關鍵原因在於國人（企業與政府）對於「基礎研究」重要性認識不足；我國企業或政府每年當預算不夠時，大部分是不分青紅皂白的統刪預算，根本不知尊重研究機構意見，或只是所問非人，以非專業方式倉卒徵詢意見；這不僅無法達到其形成新創產業目標，許多基礎研究團隊，也因為得不到計畫預算，研究項目被迫中斷，這對需要持續長期進行的「基礎研究」計畫，是致命的傷害，不僅過去研究前功盡棄，更可能造成科技研發鏈結構性的崩解。

基礎研究是需要逐步長期積累，它是一種自主性研發創新的技術文化表徵，也反映一個國家在科技戰略上，長程布局與投資的技術戰略深度與遠見。這也是為何基礎科學雄厚的國家，可以長期創造新創產業，引領創新經濟。基礎研究機構包括大專院校、專業研究法人、公司企業等三方面；過去我國企業因規模較小，無法在基礎研究投資，但近十年來我國許多企業已具規模及國際競爭力，此刻已快到沒有東西可以轉化階段，企業若不再重視基礎研究恐已不行；企業應大幅鏈結大專院校、專業研究法人等共同合作研發，可大幅提升其研究效率、研究層次，更有助於解決企業轉型升級，技術創新所面臨的難題。

科學發展成功鐵律是做好資源配置與評價體系；對基礎研究計畫形成，要在其計畫作業手冊、評審機制、評審專家團隊等方面，持續完善其管理制度；基礎研究資源配置，應以OECD國家平均值24％為標竿；評價體系是研究環境建構重要的一環，是提升基礎研究貢獻重要關鍵，參考歐美日等先進國家，評價體系至少需考量研究人才、研究機構、研究計畫。

綜上所述，為維持國家長期競爭力優勢，創造新創產業與創新經濟，國人必須支持產學研投入科學基礎研究，以OECD為標竿，由持續完善評價體系切入；首要是研究人才評價，要其具備實事求是、說真話、肯吃苦、具使命感、責任感，更要以具承擔能力、道德勇氣的人列為重點；再者是研究機構評價，要其具備持續維持創新動力，鼓勵自由探索、支持原始創新、允許研發失敗、形塑研究良好環境，能不受制於僵化的行政規範，定期檢視調整管理規章，以符合研究環境所需；三是研究計畫評價，應要求其在價值創造上，具備創新性、前瞻性、實效性、未來發展潛力，更要把成果的創新性和未來發展潛力列為重點；但更重要是尊重研究機構。